Türkiye'de hortum paniği

Yalanc\u0131 Bo\u011faz mevkisinde, bug\u00fcn saat 14.00 s\u0131ralar\u0131nda, deniz \u00fczerinde hortumlar meydana geldi.,\u0130lk hortumda, iskele ve karadaki 25'er metrelik 3 yelkenli ile 20 metrelik 2 motoryat devrildi. \r\n\r\n,Marinadaki iskelede demirli \u00e7ok say\u0131da teknede ise hasar meydana geldi. \u0130lk hortum etkisini yitirdi.\r\n\r\n,Marina a\u00e7\u0131klar\u0131nda, 10 dakika sonra ikinci kez hortum meydana geldi. \r\n\r\n,Bu f\u0131rt\u0131nada da a\u00e7\u0131kta demirli 'Tayvan' isimli dal\u0131\u015f teknesi batt\u0131.\r\n\r\n,Teknedeki 3 ki\u015fi, marina g\u00f6revlilerince kurtar\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,Personelin sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu belirtildi.\r\n\r\n,Marmaris Kaymakam\u0131 Celalettin Y\u00fcksel, olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu.\r\n\r\n,.