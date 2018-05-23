Türkiye'de petrol arama seferberliği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan\u0131 Berat Albayrak, G\u00fcneydo\u011fu'da gravite verilerinin topland\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu. Buna g\u00f6re 4 merkezdeki petrol kalitesi \u00f6l\u00e7\u00fcl\u00fcp; kaliteli yerlerden petrol \u00e7\u0131kar\u0131lacak.,PKK'l\u0131 ter\u00f6ristlerin yurt i\u00e7inden temizlenerek ter\u00f6rle m\u00fccadelede s\u0131n\u0131r \u00f6tesi d\u00f6nemin ba\u015flamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan T\u00fcrkiye'nin ekonomisine b\u00fcy\u00fck ivme kazand\u0131racak ilk ad\u0131m at\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,G\u00fcneydo\u011fu'da geni\u015f kapsaml\u0131 petrol arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan\u0131 Berat Albayrak, "\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00f6nem \u015eemdinli'den Cizre'ye kadar, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar, alan i\u00e7inde \u00e7ok yo\u011fun u\u00e7akla gravite veri toplama i\u015flemine ba\u015flad\u0131k. Bu, T\u00fcrkiye'de ilk kez ger\u00e7ekle\u015ftirilen bir ad\u0131m." dedi.\r\n\r\n,Petrol\u00fcn yo\u011funluk derecesi gravite olarak adland\u0131r\u0131l\u0131yor. Yeni ve g\u00fcncel verilerle iyile\u015ftirilecek gravite veri altyap\u0131s\u0131 sayesinde T\u00fcrkiye Petrolleri Anonim Ortakl\u0131\u011f\u0131 (TPAO) jeolojik ve jeofizik haritalar\u0131n\u0131 g\u00fcncelleyerek maden ve petrol arama ama\u00e7l\u0131 yorumlar\u0131n\u0131 geli\u015ftirebilecek.