Türkiye'deki seçimler Yunanistan'ı memnun etmedi

Yunanistan'da yay\u0131n yapan Zougla Gazetesi, T\u00fcrkiye'deki se\u00e7imleri yak\u0131ndan takip etti.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n muhalefet kar\u015f\u0131 ald\u0131\u011f\u0131 yeni se\u00e7im zaferini okuyucular\u0131na duyuran gazete, se\u00e7imlerin t\u00fcm \u00e7abalara ra\u011fmen ilk turda bitti\u011fini ifade etti.\r\n\r\n,YUNAN MEMNUN DE\u011e\u0130L\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131 'Sultan' olarak nitelendiren gazete, sonu\u00e7lar\u0131n iki \u00fclke aras\u0131ndaki ili\u015fkiler i\u00e7in iyi olmayaca\u011f\u0131n\u0131 yazd\u0131.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye'deki se\u00e7imler Yunanistan'\u0131 memnun etmedi\r\n,.