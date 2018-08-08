Türkiye'den 3 trilyon dolar için Akdeniz'de ikinci atak

T\u00fcrkiye, Do\u011fu Akdeniz\u2019deki 3 trilyon dolarl\u0131k enerji m\u00fccadelesinde elini g\u00fc\u00e7lendirmeyi s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. ,T\u00fcrkiye yer alt\u0131 kaynaklar\u0131 potansiyelinin tespit edilerek ekonomiye kazand\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in ikinci sondaj gemisine y\u00f6nelik haz\u0131rl\u0131klara ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Denizlerdeki hidrokarbon arama faaliyetleri i\u00e7in al\u0131nacak olan ikinci sondaj gemisinin yakla\u015f\u0131k 300 metre uzunlu\u011funda ve 55 bin grostonluk olmas\u0131 beklenirken, yakla\u015f\u0131k 40 bin fit sondaj derinli\u011fine sahip olaca\u011f\u0131 ifade ediliyor. \u0130kinci sondaj gemisine y\u00f6nelik imzalar\u0131n ise birka\u00e7 ay i\u00e7in at\u0131lmas\u0131 bekleniyor.,Akdeniz\u2019de bir derin ve s\u0131\u011f deniz sondaj\u0131 ba\u015flatarak bu b\u00f6lgedeki haklar\u0131n\u0131 koruma kararl\u0131l\u0131\u011f\u0131 g\u00f6steren T\u00fcrkiye, birka\u00e7 ay i\u00e7inde ikinci sondaj gemisi i\u00e7in de s\u00f6zle\u015fme imzalayacak.\r\n,\r\nYap\u0131lan tespitlere g\u00f6re; Do\u011fu Akdeniz\u2019de toplam de\u011feri 3 trilyon dolar\u0131 bulan do\u011falgaz yata\u011f\u0131 bulunuyor. ,K\u0131br\u0131s merkezli Do\u011fu Akdeniz politikas\u0131ndan taviz vermeyece\u011fini a\u00e7\u0131klayan T\u00fcrkiye, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00f6nem yeni hamleler ile sahadaki pozisyonunu daha da g\u00fc\u00e7lendirecek.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye Petrolleri Anonim Ortakl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n (TPAO) Norve\u00e7'ten ald\u0131\u011f\u0131 T\u00fcrkiye'nin ilk aktif do\u011falgaz ve petrol arama sondaj gemisi ile d\u00fcnyada sondaj gemisi bulunan 10 \u00fclkeden biri olan T\u00fcrkiye, ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda 'Fatih' ismini koydu\u011fu sondaj gemisini sava\u015f gemileri e\u015fli\u011finde Do\u011fu Akdeniz\u2019e indirerek aramaya faaliyetlerine ba\u015flam\u0131\u015f, bu geli\u015fme ise Rumlar\u0131 korkutarak b\u00fcy\u00fck bir \u2018rahats\u0131zl\u0131k\u2019 olu\u015fturmu\u015ftu.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye Rum kesiminin do\u011falgaz sondaj \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 b\u00f6lgede ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi pe\u015f pe\u015fe askeri tatbikatlarla engellemeye devam ediyor.\r\n\r\n,ABD Jeolojik Ara\u015ft\u0131rmalar Merkezi tahminlerine g\u00f6re K\u0131br\u0131s, L\u00fcbnan, Suriye ve \u0130srail aras\u0131nda kalan b\u00f6lge olan Levant Havzas\u0131nda 3,45 trilyon metrek\u00fcp do\u011falgaz ve 1,7 milyar varil petrol bulunuyor.\r\n\r\n,Yine Nil Delta Havzas\u0131nda yakla\u015f\u0131k 1,8 milyar varil petrol, 6,3 trilyon metrek\u00fcp do\u011falgaz ve 6 milyar varil s\u0131v\u0131 do\u011falgaz yata\u011f\u0131 oldu\u011fu tahmin ediliyor., K\u0131br\u0131s Adas\u0131 \u00e7evresinde oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen 8 milyar varil petrol yata\u011f\u0131n\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda Heredot olarak adland\u0131r\u0131lan Girit\u2019in g\u00fcney ve g\u00fcneydo\u011fusundaki alanda ise toplam 3.5 trilyon metrek\u00fcpl\u00fck do\u011falgaz bulundu\u011fu tahmin ediliyor.\r\n\r\n,\r\nT\u00fcrkiye ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi proaktif enerji hamleleriyle stratejik \u00f6neme sahip b\u00fct\u00fcn imkanlar\u0131 de\u011ferlendirmeye devam ediyor.\r\n\r\n\u00dclke i\u00e7indeki maden sahalar\u0131nda i\u015flenecek \u015fekilde tesis kurulmas\u0131 kayd\u0131yla k\u0131ymetli maden sahalar\u0131n\u0131n ihale edilmesi i\u00e7in de haz\u0131rl\u0131klar yap\u0131lacak.\r\n\r\n,\u00dcretim yap\u0131lmayan k\u00f6m\u00fcr sahalar\u0131n\u0131n \u00f6zel sekt\u00f6r taraf\u0131ndan tekrar i\u015fletilmesinin sa\u011flanmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flayan T\u00fcrkiye, elektrik enerjisi alan\u0131ndaki ilk milli \u201cY\u00fcksek Gerilim Y\u00fcksek G\u00fc\u00e7 Test Laboratuvar\u0131\u201dn\u0131n kurulmas\u0131 i\u00e7in de ad\u0131m at\u0131yor. (Yeni \u015eafak)