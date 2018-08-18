Türkiye'den ABD açıklaması: Yakın zamanda...

"Her iki \u00fclkenin Silahl\u0131 Kuvvetleri unsurlar\u0131 aras\u0131ndaki ortak e\u011fitimlerin yak\u0131n zamanda ba\u015flamas\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor." ifadesini kulland\u0131.,M\u00fcnbi\u00e7 yol haritas\u0131 ve g\u00fcvenlik prensipleri do\u011frultusunda, T\u00fcrkiye ve ABD Silahl\u0131 Kuvvetleri unsurlar\u0131 taraf\u0131ndan b\u00f6lgede g\u00fcvenlik ve istikrar\u0131 sa\u011flamak i\u00e7in icra edilen faaliyetlere planland\u0131\u011f\u0131 \u015fekilde devam edildi\u011fini belirten Akar, ,"Bu \u00e7er\u00e7evede, m\u00fcteakip safhada ba\u015flamas\u0131 planlanan m\u00fc\u015fterek devriye faaliyetlerine y\u00f6nelik olarak her iki \u00fclkenin Silahl\u0131 Kuvvetleri unsurlar\u0131 aras\u0131ndaki ortak e\u011fitimlerin yak\u0131n zamanda ba\u015flamas\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor." ifadelerini kulland\u0131.,.,Milli Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar, M\u00fcnbi\u00e7'te ABD ile m\u00fc\u015fterek devriye faaliyetine ili\u015fkin, ,Akar'\u0131n M\u00fcnbi\u00e7'teki m\u00fc\u015fterek devriye faaliyetine ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamas\u0131, Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n internet sitesinde yer ald\u0131.,T\u00fcrkiye'den ABD a\u00e7\u0131klamas\u0131: Yak\u0131n zamanda...