Türkiye'den flaş S-400 açıklaması

Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m'dan S-400 f\u00fczeleri ile ilgili a\u00e7\u0131klama geldi.,TBMM Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Azerbaycan temaslar\u0131 kapmas\u0131nda Azerbaycan\u2019\u0131n \u0130ctimai TV (\u0130TV)ye a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.,T\u00fcrkiye-Azerbaycan ili\u015fkilerinin tek kelime ile m\u00fckemmel oldu\u011funu vurgulayan Y\u0131ld\u0131r\u0131m, \u201cBizim \u00fcz\u00fcnt\u00fclerimiz de bir, sevin\u00e7lerimiz de bir, gelece\u011fimiz de bir. \u00dclkelerimizin, halklar\u0131m\u0131z\u0131n refah\u0131 i\u00e7in, huzuru i\u00e7in her iki devletim h\u00fck\u00fcmetleri, meclisleri \u00e7ok yak\u0131n \u00e7al\u0131\u015fma i\u00e7indeler. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131llarda bunu daha da ileri ta\u015f\u0131yaca\u011f\u0131z. \u00c7ok b\u00fcy\u00fck projeler ger\u00e7ekle\u015ftiriyoruz. Enerji projeleri, demiryolu projeleri, petro-kimya, rafineri projeleri. Bunlar sadece Azerbaycan i\u00e7in de\u011fil, T\u00fcrkiye i\u00e7in de\u011fil b\u00f6lge i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemli faaliyetler\u201d dedi.,B\u00f6lgenin kritik bir d\u00f6nemden ge\u00e7ti\u011fini belirten Y\u0131ld\u0131r\u0131m, \u201cSuriye\u2019de, Irak\u2019ta ya\u015fananlar ve Amerika\u2019n\u0131n Rusya\u2019ya, \u0130ran\u2019a uygulad\u0131\u011f\u0131 baz\u0131 ambargolar, T\u00fcrkiye\u2019ye y\u00f6nelik olumsuz tutum ve davran\u0131\u015flar\u0131.,Bizim b\u00f6lge \u00fclkeleri olarak daha yak\u0131n bir \u00e7al\u0131\u015fma i\u00e7erisine girmemiz gerekiyor. T\u00fcrkiye s\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131n g\u00fcvenli\u011fini sa\u011flamak mecburiyetinde, milletinin g\u00fcvenli\u011fini sa\u011flamak mecburiyetinde. Bunun i\u00e7in etkin savunma sistemine ihtiya\u00e7 var. Biz bir NATO \u00fclkesiyiz. \u0130sterdik ki, biz bu ihtiya\u00e7lar\u0131m\u0131z\u0131 NATO \u00fcyesi di\u011fer \u00fclkelerden alabilelim. Alamad\u0131k, alamay\u0131nca T\u00fcrkiye\u2019ni savunmas\u0131z m\u0131 b\u0131rakaca\u011f\u0131z. Biz de tedbirimizi ald\u0131k. Alaca\u011f\u0131m\u0131z S-400 f\u00fczeleri hi\u00e7bir zaman NATO \u00fclkesine tehdit de\u011fildir. Bizim kendi savunma ihtiyac\u0131m\u0131z\u0131 kar\u015f\u0131lamak i\u00e7indir.,Amerika verseydi, NATO\u2019daki di\u011fer Avrupa \u00fclkeleri verseydi bir b\u00f6yle bir yola gitmezdik. Bu tercihten ziyade mecburiyet olarak ger\u00e7ekle\u015fti. Bunu ihtiya\u00e7 halinde cayd\u0131r\u0131c\u0131 ama\u00e7la kullanaca\u011f\u0131z. \u00d6zellikle G\u00fcney s\u0131n\u0131r\u0131m\u0131zdan gelen roketler, f\u00fczeler onlar\u0131 kar\u015f\u0131lamak, durdurmak i\u00e7in kullanaca\u011f\u0131z. T\u00fcrkiye\u2019nin bunun d\u0131\u015f\u0131nda ba\u015fka bir niyeti olamaz. Yunanistan ge\u00e7mi\u015fte bunu ald\u0131. Yunanistan\u2019da bir NATO \u00fclkesi. Ona bir \u015fey s\u00f6ylenmiyor. T\u00fcrkiye al\u0131nca, niye ald\u0131n diye soru soruluyor. T\u00fcrkiye egemen bir devlet, karar\u0131 kendi verir. Verdi\u011fi karar\u0131n da arkas\u0131nda durur\u201d diye konu\u015ftu.,Azerbaycan\u2019\u0131n i\u015fgal alt\u0131ndaki topraklar\u0131n\u0131n geri verilmedi\u011fi takdirde Ermenistan\u2019la ili\u015fkileri normalle\u015fmesinin zor oldu\u011funu belirten Y\u0131ld\u0131r\u0131m,\u201dErmenistan-Azerbaycan ili\u015fkileri ile T\u00fcrkiye-Ermenistan ili\u015fkilerini bir birinden ayr\u0131 tutmuyoruz.,Yani Ermenistan\u2019la ili\u015fkiler d\u00fczelecekse \u00f6nce Ermenistan-Azerbaycan aras\u0131ndaki meseleler hallolmas\u0131 gerekiyor. T\u00fcrkiye\u2019de ayn\u0131 zamanda ili\u015fkileri d\u00fczeltmesi laz\u0131m. Aksi \u00e7ok m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil. Ermenistan, Azerbaycan topraklar\u0131n\u0131 i\u015fgal etmi\u015f durumda. Da\u011fl\u0131k Karaba\u011f sorununun \u00e7\u00f6z\u00fclmesi laz\u0131m. Azerbaycan\u2019\u0131n toprak b\u00fct\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn sa\u011flanmas\u0131 gerekiyor.,AG\u0130T, BM ve di\u011fer birle\u015fmi\u015f mekanizmalar daha etkin \u00e7al\u0131\u015farak bu meseleyi \u00e7\u00f6zmeleri laz\u0131m. Bunlar \u00e7\u00f6z\u00fclmeden ili\u015fkilerin normale d\u00f6nmesini beklemek bo\u015ftur, beyhudedir. T\u00fcrkiye ile ili\u015fkilerin d\u00fczelmesi \u00e7ok zordur. BM gittik\u00e7e etkisiz bir kurum haline d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcyor. Uluslararas\u0131 sorunlara \u00e7\u00f6z\u00fcm \u00fcretmekte art\u0131k \u00e7aresiz kalmaya ba\u015flad\u0131. Sebebi BM\u2019nin yap\u0131s\u0131. Bu yap\u0131yla k\u00fcresel bar\u0131\u015f sa\u011flanamaz. Bu mekanizman\u0131n mutlaka g\u00f6zden ge\u00e7irilmesi gerekiyor ki, b\u00f6lgesel ve k\u00fcresel bar\u0131\u015f kolayca sa\u011flana bilsin\u201d ifadelerini kulland\u0131.