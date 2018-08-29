Türkiye’den İdlib'e ‘B Planı’ için askeri yığınak!

T\u00fcrkiye, Suriye\u2019de muhaliflerin bulundu\u011fu son \u2018\u00e7at\u0131\u015fmas\u0131zl\u0131k\u2019 b\u00f6lgesi olan \u0130dlib\u2019in, askeri se\u00e7enek devreye sokulmadan ter\u00f6rden ar\u0131nd\u0131r\u0131lmas\u0131 ve milyonlarca ki\u015filik yeni bir g\u00f6\u00e7 dalgas\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilmesi i\u00e7in adeta zamana kar\u015f\u0131 mekik diplomasisi ba\u015flatt\u0131. \u0130dlib\u2019in \u00e7evresi hem Esed rejimi hem de ABD taraf\u0131ndan silahla donat\u0131l\u0131rken, T\u00fcrkiye bir yandan 7 Eyl\u00fcl\u2019de Rusya ve \u0130ran\u2019la yapaca\u011f\u0131 liderler zirvesini \u00f6te yandan da ABD ba\u015fta olmak \u00fczere NATO\u2019daki m\u00fcttefikleriyle diplomatik ve askeri g\u00f6r\u00fc\u015fme trafi\u011fini y\u00fcr\u00fct\u00fcyor. T\u00fcrkiye\u2019nin en k\u00f6t\u00fc senaryoya da haz\u0131rl\u0131k yaparak b\u00f6lgeye askeri sevkiyat yapt\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7eken diplomatik kaynaklara g\u00f6re, olas\u0131 bir \u0130dlib \u00e7at\u0131\u015fmas\u0131, Suriye kaynakl\u0131 ter\u00f6r\u00fcn \u00f6nce T\u00fcrkiye, \u0130ran, Irak, \u00dcrd\u00fcn, L\u00fcbnan\u2019a sonra y\u00fcz binlerce g\u00f6\u00e7men \u00fczerinden Avrupa ve \u00c7in\u2019e yay\u0131lmas\u0131na yol a\u00e7acak. \r\n\r\n,\u00c7evresini hem Esed hem ABD silahla donatt\u0131...,T\u00fcrkiye\u2019nin Suriye i\u00e7in y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc diplomasi \u00f6nlemleri i\u015fe yaramazsa, B Plan\u0131 olan askeri \u00f6nlem devreye girecek, bu y\u00fczden T\u00fcrkiye, \u0130dlib\u2019e \u201cz\u0131rhl\u0131 muharip birli\u011fi\u201d y\u0131\u011f\u0131n\u0131 yapmaya ba\u015flad\u0131.\r\n,Kaynak: Star,ASSAM Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 emekli Albay Ersan Erg\u00fcr ise \u201cS\u00fcper g\u00fc\u00e7lerin as\u0131l amac\u0131, Suriye\u2019nin kendi kontrollerine ge\u00e7mesi. ABD, Suriye\u2019de bar\u0131\u015f de\u011fil uzun s\u00fcreli sava\u015f ortam\u0131n\u0131n devam etmesi ve en sonunda Kuzey\u2019de PYD, di\u011fer b\u00f6lgelerde S\u00fcnni Arap ve \u015eii Arap \u015feklinde \u00fc\u00e7e b\u00f6l\u00fcnmesini hedefliyor\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Astana s\u00fcrecini ba\u015far\u0131yla nihayete erdirerek Suriye\u2019de 7 y\u0131ld\u0131r s\u00fcren sava\u015f\u0131 sona erdirmek isteyen T\u00fcrkiye, Rusya ve \u0130ran, 7 Eyl\u00fcl\u2019de Tahran\u2019daki liderler zirvesiyle \u00fclkede muhaliflerle Esed rejimi aras\u0131ndaki son tart\u0131\u015fmal\u0131 b\u00f6lge olan \u0130dlib sorununu \u00e7\u00f6zmek i\u00e7in bir araya gelecek. Bu \u00fclkelerin istihbarat servislerinin haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 listelerle, \u0130dlib b\u00f6lgesinde bulunan DEA\u015e uzant\u0131s\u0131 ter\u00f6r gruplar\u0131n\u0131 muhaliflerden ve sivil halktan ay\u0131rarak silahs\u0131zland\u0131r\u0131lmas\u0131 ve b\u00f6lgenin temizlenmesi form\u00fclleri \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015f\u0131l\u0131yor. \r\n\r\n,T\u00fcrkiye\u2019den \u2018B Plan\u0131\u2019 i\u00e7in askeri y\u0131\u011f\u0131nak!,Tahran Zirvesi \u00f6ncesinde rejim milislerinin bat\u0131, do\u011fu ve g\u00fcney olmak \u00fczere \u00fc\u00e7 koldan \u0130dlib\u2019i ku\u015fatt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenilirken, Esed\u2019in \u2018kimyasal silah kullanma olas\u0131l\u0131\u011f\u0131\u2019 \u00fczerine de ABD\u2019nin b\u00f6lgedeki rejim g\u00fc\u00e7lerini vurmaya haz\u0131r oldu\u011fu bildirildi. Pentagon\u2019un mahlelerinin \u00f6n\u00fcne ge\u00e7mek isteyen Rusya ise, \u0130dlib\u2019i \u00e7evreleyecek \u015fekilde b\u00f6lgeye b\u00fcy\u00fck \u00e7o\u011funlu\u011fu Kalibr cruise f\u00fczeleri ta\u015f\u0131yan 10 gemi ve 2 denizalt\u0131 g\u00f6nderdi. Diplomatik kaynaklara g\u00f6re bu geli\u015fmeler, Suriye\u2019de 7 y\u0131ld\u0131r s\u00fcren sava\u015f\u0131n finalinin \u0130dlib\u2019de ya\u015fanaca\u011f\u0131n\u0131n i\u015fareti ve ayn\u0131 zamanda binlerce sivilin katledilip milyonlarca Suriyelinin de T\u00fcrkiye\u2019ye m\u00fclteci olarak gelmesi anlam\u0131na geliyor. \r\n\r\n,Muhaliflerin denetimindeki \u0130dlib\u2019e y\u00f6nelik askeri ve diplomatik hareketlili\u011fi de\u011ferlendiren uzmanlar, b\u00f6lgede olas\u0131 bir sava\u015f\u0131n \u00c7in\u2019e bile uzanacak \u015fekilde geni\u015fleyebilece\u011fini s\u00f6yledi. Star\u2019a konu\u015fan ORDAF Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Zekeriya Kur\u015fun \u015fu ifadeleri kulland\u0131: \u201c\u0130dlib\u2019e sald\u0131r\u0131 Esed rejimi i\u00e7in intihar, ABD i\u00e7in ise \u00e7\u0131lg\u0131nl\u0131k. Olas\u0131 bir operasyon sonucu, ilk etapta 500 bin, sonra 2,5 milyon yeni Suriyelinin T\u00fcrkiye\u2019ye gelmesi s\u00f6z konusu. T\u00fcrkiye\u2019nin \u0130dlib \u00fczerinden yeni bir g\u00f6\u00e7 dalgas\u0131na izin vermesi m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil. \u0130dlib\u2019e yeni bir askeri sald\u0131r\u0131, Suriye\u2019deki ter\u00f6r ve m\u00fclteci dalgas\u0131n\u0131n \u00f6nce T\u00fcrkiye, \u0130ran, \u00dcrd\u00fcn, L\u00fcbnan\u2019a, sonra Avrupa\u2019dan \u00c7in\u2019e kadar yay\u0131lmas\u0131, yeni bir d\u00fcnya sava\u015f\u0131n\u0131n \u00e7\u0131kmas\u0131 demek\u201d. \r\n\r\n,Rusya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Sergey Ryabkov, Moskova y\u00f6netiminin taraf\u0131n\u0131n Birle\u015fmi\u015f Milletler G\u00fcvenlik Konseyi\u2019nde acil g\u00f6r\u00fc\u015fme talep etti\u011fini s\u00f6yledi. Ryabkov \u201cBMGK\u2019ya \u0130dlib\u2019deki duruma ili\u015fkin acil bir g\u00f6r\u00fc\u015fme talep ettik. Biz bu g