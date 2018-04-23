Türkiye en çok tercih edilen yer oldu

T\u00fcrkiye en \u00e7ok tercih edilen yer oldu,.,Thomas Cook'un Tatil Raporu'na g\u00f6re, \u0130ngiliz turistlerin T\u00fcrkiye'ye y\u00f6nelik tatil rezervasyonlar\u0131 \u0130spanya ve Kanarya Adalar\u0131'n\u0131n \u00fczerine \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Thomas Cook, kendisi \u00fczerinden yap\u0131lan rezervasyonlar\u0131n toplam y\u00fczde 61'ini T\u00fcrkiye'deki paket turlar\u0131n olu\u015fturdu\u011funu bildirdi.\r\n\r\n,Raporda, T\u00fcrkiye'de 2016 y\u0131l\u0131nda ya\u015fanan bir dizi sald\u0131r\u0131n\u0131n ve darbe giri\u015fiminin ard\u0131ndan rezervasyonlarda sert d\u00fc\u015f\u00fc\u015flerin g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ancak 2017'de ba\u015flayan toparlanman\u0131n bu y\u0131l da devam etti\u011fi belirtildi.\r\n\r\n,Thomas Cook \u0130dari Direkt\u00f6r\u00fc Chris Mottershead, T\u00fcrkiye "2018 yaz\u0131 i\u00e7in a\u00e7\u0131k ara en g\u00f6zde tatil yeri" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Raporda, \u0130ngiliz turistlerin y\u0131l boyunca en fazla tercih etti\u011fi tatil yerleri s\u0131ras\u0131yla \u0130spanya, Yunanistan, T\u00fcrkiye, ABD ve Karayipler olarak s\u0131raland\u0131.\r\n\r\nRaporda, T\u00fcrkiye ile Yunanistan aras\u0131ndaki fark\u0131n ise giderek kapand\u0131\u011f\u0131 ifade edildi.\r\n\r\nKaynak: BBC T\u00fcrk\u00e7e