Türkiye için müthiş gelişme! Başardık

T\u00fcrkiye'nin \u00f6nde gelen ate\u015fli silah \u00fcreticilerinden Ata Silah, \u00f6zg\u00fcn tasar\u0131mla yerli \u00fcretti\u011fi 40 milimetre bomba atar i\u00e7in SSB ile s\u00f6zle\u015fme imzalad\u0131.\r\n,G\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerinin bomba atar ihtiyac\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131lanmas\u0131 i\u00e7in yeni bir yerli \u00fcretici devreye giriyor. Savunma Sanayii Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 (SSB) ile s\u00f6zle\u015fme imzalayan Ata Silah, bu y\u0131l teslimata ba\u015flamay\u0131 hedefliyor. \r\n\r\n,T\u00fcrkiye'nin \u00f6nde gelen ate\u015fli silah \u00fcreticilerinden Ata Silah, 70'i a\u015fk\u0131n \u00fclkeye ihracat ger\u00e7ekle\u015ftiriyor. Yivli t\u00fcfek \u00fcretim izni ald\u0131ktan sonra savunma sanayisi alan\u0131nda faaliyet g\u00f6stermeye ba\u015flayan \u015firket, milli piyade t\u00fcfe\u011fi MPT-76'n\u0131n ana par\u00e7alar\u0131n\u0131n \u00fcretimini ger\u00e7ekle\u015ftirdi. Sonras\u0131nda keskin ni\u015fanc\u0131 t\u00fcfe\u011fi ve piyade t\u00fcfe\u011fi \u00fcretimi i\u00e7in harekete ge\u00e7en Ata Silah, bomba atar ve tabanca projelerini g\u00fcndemine ald\u0131.\r\n\r\n,Kara Kuvvetlerine pompal\u0131 t\u00fcfek, Deniz Kuvvetlerine yar\u0131 otomatik t\u00fcfek \u00fcreten Ata Silah, ayr\u0131ca G\u00fcrcistan, Bahreyn, Kazakistan, M\u0131s\u0131r gibi \u00fclkelerin de silahl\u0131 kuvvetlerine teslimatlar ger\u00e7ekle\u015ftirdi.\r\n\r\n,Ata Silah, SAHA EXPO 2018'de sergilenen ve 1,5 y\u0131ll\u0131k \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n \u00fcr\u00fcn\u00fc olan BA 40 Bomba Atar i\u00e7in SSB ile s\u00f6zle\u015fme imzalad\u0131. Bu y\u0131l ba\u015flamas\u0131 planlanan teslimatlar\u0131n ard\u0131ndan bomba atarlar farkl\u0131 birliklerin kullan\u0131m\u0131na sunulacak.\r\n\r\n,\u00d6zg\u00fcn tasar\u0131m\u0131yla yerli olarak \u00fcretilen bomba atar i\u00e7in ulusal ve uluslararas\u0131 patent ba\u015fvurular\u0131 yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Dip\u00e7ik aksam\u0131 tak\u0131larak tek ba\u015f\u0131na kullan\u0131labilen bomba atar, ayn\u0131 zamanda MPT-76'n\u0131n alt\u0131na tak\u0131labilecek \u015fekilde tasarland\u0131.\r\n\r\n,Tasar\u0131m\u0131 dolay\u0131s\u0131yla ayn\u0131 bomba atar, sa\u011f ve sol elli personel taraf\u0131ndan kullan\u0131labiliyor.\r\n\r\n,40 milimetre kalibre tekli bomba atar, ses fi\u015fe\u011fi, gaz fi\u015fe\u011fi, tahribatl\u0131 m\u00fchimmat kullan\u0131m\u0131na uygun geli\u015ftirildi. Bomba atarda g\u00f6r\u00fc\u015f ve ayd\u0131nlatma sistemleri tak\u0131labilecek tertibatlar bulunuyor.\r\n\r\n,Ata Silah'\u0131n \u00fcr\u00fcn\u00fc, tek y\u00f6nden doldurulan ya da \u00e7ift y\u00f6nden dolduruldu\u011funda piyade t\u00fcfe\u011fiyle kullan\u0131m\u0131 g\u00fc\u00e7le\u015fen, istenildi\u011fi gibi at\u0131\u015f yap\u0131lamayan mevcut \u00fcr\u00fcnlerden farkl\u0131 olarak iki y\u00f6nden de kolay ve h\u0131zl\u0131 doldurulabilecek \u015fekilde tasarland\u0131.\r\n\r\nBA 40 Bomba Atar, bunlar\u0131n yan\u0131nda namlunun at\u0131\u015f esnas\u0131nda hareket etmemesi, namlu tam olarak kapanmadan ate\u015fleme yap\u0131lamad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in daha emniyetli olmas\u0131, piyade t\u00fcfe\u011fi alanda kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda herhangi bir engel te\u015fkil etmemesi dolay\u0131s\u0131yla mevcut \u00fcr\u00fcnlerden \u00fcst\u00fcnl\u00fckler ta\u015f\u0131yor.\r\n\r\nBu \u00f6zellikleriyle BA 40 Bomba Atar'\u0131n uluslararas\u0131 pazarda da rekabet\u00e7i bir se\u00e7enek olu\u015fturaca\u011f\u0131 belirtiliyor.