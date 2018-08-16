Türkiye'nin ABD'ye yaptırımlarının bedeli belli oldu

T\u00fcrkiye'nin misilleme olarak uygulad\u0131\u011f\u0131 ithalatta ek vergi karar\u0131n\u0131n ABD'ye faturas\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.,Ticaret Bakan\u0131 Ruhsar Pekcan'dan ABD'ye uygulanan ek g\u00fcmr\u00fck vergilerine ili\u015fkin a\u00e7\u0131klama geldi.\r\n\r\n,Pekcan \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n,"Siyasi farkl\u0131l\u0131klar ile ekonomik konular ayr\u0131 tutulmal\u0131. T\u00fcrk liras\u0131 olumsuz etkilendi fakat bu kakl\u0131c\u0131 de\u011fil ge\u00e7icidir. B\u00fcy\u00fcme potansiyele sahip bir \u00fclkeyiz. \u00dclkemize y\u00f6nelen ekonomik sald\u0131r\u0131lar\u0131 en etkin \u015fekilde a\u015f\u0131yoruz. ABD'den ithalatta 22 kalemde vergi oran\u0131n\u0131 iki kat\u0131na \u00e7\u0131kard\u0131k. Yapt\u0131r\u0131mlara 533 milyon dolarl\u0131k ek vergiyle kar\u015f\u0131l\u0131k verdik.\r\n\r\n,ABD'nin haks\u0131z i\u015flemleri kar\u015f\u0131s\u0131nda T\u00fcrk firmalar\u0131n\u0131n hakk\u0131n\u0131 korumaktan asla imtina etmeyece\u011fiz, gereken kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 verece\u011fiz. ABD'nin demir \u00e7eli\u011fe ek vergi karar\u0131 ABD'li ihracat\u00e7\u0131y\u0131 da olumsuz etkiler. ABD \u00f6nemli bir ticaret orta\u011f\u0131m\u0131z ama tek partnerimiz de\u011fil. Ba\u015fka ortakl\u0131klar\u0131m\u0131z, alternatif pazarlar\u0131m\u0131z bulunmaktad\u0131r"