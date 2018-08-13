Türkiye'nin çağrısına Kremlin'den tam destek!

Kremlin, bunu b\u00fct\u00fcn \u00fclkelerle ger\u00e7ekle\u015ftirmek i\u00e7in \u00e7abalad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,Konuyla ilgili a\u00e7\u0131klamada bulunan Kremlin, bunu b\u00fct\u00fcn \u00fclkelerle ger\u00e7ekle\u015ftirmek i\u00e7in \u00e7abalad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,.,Kremlin S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Dimitriy Peskov, konu ile ilgili olarak "Uluslararas\u0131 ticarette milli para birimlerinin kullan\u0131lmas\u0131yla ilgili uzun s\u00fcredir \u00e7al\u0131\u015fmalar y\u00fcr\u00fct\u00fcyoruz. Rusya, T\u00fcrkiye ile de milli para birimleriyle ticaret yapmak istiyor. Bu konu \u00fczerinde titizlikle \u00e7al\u0131\u015f\u0131lmas\u0131 gerekiyor" ifadelerini kulland\u0131.,ABD ile ya\u015fanan krizle ilgili de\u011ferlendirmelerde bulunan Ba\u015fkan Erdo\u011fan, "En b\u00fcy\u00fck ticaret hacmine sahip oldu\u011fumuz \u00c7in, Rusya, \u0130ran, Ukrayna gibi \u00fclkelerle ticaretimizi milli para birimlerimiz \u00fczerinden y\u00fcr\u00fctmeye haz\u0131rlan\u0131yoruz" ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019\u0131n ticareti yerli para birimleriyle yapma \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131na Kremlin'den cevap geldi. ,Ba\u015fkan Erdo\u011fan'\u0131n bu \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131na ilk olumlu yan\u0131t Rusya'dan geldi.