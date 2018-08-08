Türkiye'nin en azılı ve psikopat seri katilleri

Orhan Aksoy ise 5 ki\u015fiyi naylon iple bo\u011farak \u00f6ld\u00fcrd\u00fckten sonra cesetlerini de kolilere yerle\u015ftirip de\u011fi\u015fik yerlere att\u0131. Orhan Aksoy, bu nedenle kamuoyunda "Kolici Katil" olarak tan\u0131nd\u0131. Yarg\u0131land\u0131\u011f\u0131 duru\u015fmalarda olay \u00e7\u0131karan, hakime kolundaki saati f\u0131rlatan "Kolici Katil", 2004'te 5 kez a\u011f\u0131rla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f m\u00fcebbet hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n,T\u00fcrkiye'nin bilinen ilk seri katillerinden biri "Antep Canavar\u0131"yd\u0131. Abdullah Palaz, 43 ki\u015fiyi \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in 38 ayr\u0131 cezaevinde 48 y\u0131l hapis yatt\u0131.\r\n,Hiristo Anastadiyadis Ahilya, \u0130stanbul\u2019un i\u015fgal y\u0131llar\u0131nda Emniyet'in sab\u0131ka kay\u0131tlar\u0131na ge\u00e7ti\u011finde 16 ya\u015f\u0131ndayd\u0131. H\u0131rs\u0131zl\u0131k, kapka\u00e7\u00e7\u0131l\u0131k ve s\u00f6\u011f\u00fc\u015f\u00e7\u00fcl\u00fckle ilk vukuatlar\u0131na ba\u015flad\u0131. Ya\u015f\u0131 ilerledik\u00e7e karmanyolac\u0131l\u0131\u011fa (\u015fehir i\u00e7inde \u0131ss\u0131z yolda \u00f6l\u00fcmle korkutarak yap\u0131lan soygunculuk) da ba\u015flay\u0131p, etraf\u0131na d\u00f6nemin \u00fcnl\u00fc haydutlar\u0131ndan organize bir su\u00e7 \u00e7etesi olu\u015fturdu. \u0130lk seri katil olarak an\u0131lan Hiristo, polis m\u00fcd\u00fcriyeti\u00b4ne `Hepinizin kan\u0131n\u0131 i\u00e7ece\u011fim...` diye mektuplar yollay\u0131p, 13 polis ba\u015fta olmak \u00fczere 21 ki\u015fiyi \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. \u0130stanbul emniyetinin ba\u015f\u0131na bela olan Hiristo, \u00fcnl\u00fc sinema ve dizi oyuncusu Selda Alkor\u00b4un babas\u0131 Emniyet Amiri Muharrem Alkor taraf\u0131ndan \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc. Hiristo sab\u0131ka kay\u0131tlar\u0131na ge\u00e7ti\u011finde 16, \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcnde ise 23 ya\u015f\u0131ndayd\u0131.\r\n,Kayserili Hamdi Kayap\u0131nar, 7 ki\u015fiyi \u00f6ld\u00fcrd\u00fckten sonra cezaevine girmi\u015f 2017 \u015eubat ay\u0131nda da tahliye edilmi\u015fti. Kendisine "Avc\u0131" diyen Kayap\u0131nar'\u0131n son kurban\u0131 g\u00fcvenlik g\u00f6revlisi Sami Y\u0131lmaz oldu. Kayap\u0131nar\u0131n, Y\u0131lmaz'\u0131, \u00e7ok be\u011fendi\u011fi silah\u0131 i\u00e7in \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n,Kamuoyunda "Mobilyac\u0131 Katil" bililen Seyit Ahmet Demirci ise 1998'te \u0130stanbul'da \u00fc\u00e7 mobilyac\u0131y\u0131 d\u00fckkanlar\u0131n\u0131n bodrumkat\u0131nda kafalar\u0131na kur\u015fun s\u0131karak \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. Demirci'nin kurbanlar\u0131 mobilyac\u0131lard\u0131. Esenler ve Ba\u011fc\u0131lar'da hi\u00e7 tan\u0131mad\u0131\u011f\u0131 mobilyac\u0131lar\u0131 rastgele se\u00e7erek \u00f6ld\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fc. \r\n,"Bebek Y\u00fczl\u00fc" katil olarak bilinen Ali Kaya ise 1997'de amcas\u0131 Celal Kaya'y\u0131 \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. 5 y\u0131l hapis yatt\u0131. Cezaevinden \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131nda annesini taciz etti\u011fi \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen bir ki\u015fiyi \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. Bu cinayet sonras\u0131 akli dengesi bozuk raporu alarak ak\u0131l hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131. 1999'da kapal\u0131 yerde duramaz raporu ald\u0131 ve bu nedenle hastaneden \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. Bundan sonra Alanya'da 5 ki\u015fiyi daha b\u0131\u00e7aklayarak \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. Son cinayetinden sonra ki\u015filik bozuklu\u011fu te\u015fhisiyle tekrar ak\u0131l hastanesine yat\u0131r\u0131ld\u0131. Hastanede, yine benzer su\u00e7larla oraya at\u0131lm\u0131\u015f olan Ayhan Kartal'\u0131 b\u0131\u00e7aklayarak \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. Son cinayetinden sonra \u015eanl\u0131urfa yar\u0131 a\u00e7\u0131k cezaevi'ne kald\u0131r\u0131ld\u0131. Bir y\u0131l sonra buradan firar eden Kaya, 2004 y\u0131l\u0131nda Alanya'da yakaland\u0131.\r\n,Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Atalay Filiz, Ankara'da 16 Eyl\u00fcl 2013'te o d\u00f6nem t\u00fcmgeneral olan Hasan H\u00fcseyin Demirarslan'\u0131n T\u00dcB\u0130TAK'ta \u00e7al\u0131\u015fan o\u011flu G\u00f6ktu\u011f Demirarslan ve onu ziyarete gelen k\u0131z arkada\u015f\u0131 Elena Radchikova'y\u0131 \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. Daha sonra ka\u00e7ak hayat\u0131 s\u00fcren Filiz, kendisini tand\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle tarih \u00f6\u011fretmeni Fatma Kay\u0131k\u00e7\u0131'y\u0131 \u00f6ld\u00fcrm\u00fc\u015f ve ba\u015flanan insan avinda yakalanm\u0131\u015ft\u0131. Filiz a\u011f\u0131rla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f m\u00fcebbet cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n,Erdin\u00e7 T\u00fcmer ise \u0130zmir ve Bursa'da biri kad\u0131n 5 ki\u015fiyi \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. Mafya tetik\u00e7isi ve tahsilat\u00e7\u0131s\u0131 olan T\u00fcmer, cinayetleri "Uzi" marka silahla i\u015fledi\u011fi i\u00e7in bas\u0131nda "Uzi'li Terminat\u00f6r" olarak an\u0131ld\u0131. T\u00fcmer 1999'da yakaland\u0131. 2002'de yarg\u0131lamas\u0131 biten T\u00fcmer, 24 y\u0131l hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n,\u00d6zkan Zengin \u0130stanbul'da 2008'de \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc ki\u015fileri bir su kuyusuna att\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in "Kuyucu Katil" olarak an\u0131ld\u0131. 2 ayda 4 ki\u015fiyi \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. Zengin 6 kez