Türkiye'nin en iyi işi! 30 bin TL maaşla başladı

30 bin TL maa\u015fla ba\u015flad\u0131...,Tatil deneyimlerini ve gezdi\u011fi turistik yerlerin foto\u011fraflar\u0131n\u0131 Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya hesaplar\u0131ndan payla\u015fmaya ba\u015flayan Efe Tanay, 27 g\u00fcnl\u00fck s\u00fcre\u00e7te ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 AA muhabirine anlatt\u0131.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye'de bundan daha iyi bir i\u015f yok!,Mu\u011fla'n\u0131n Ortaca il\u00e7esinde ba\u015flat\u0131lan "T\u00fcrkiye'nin En \u0130yi \u0130\u015fi (Best Job in Turkey) Projesi" kapsam\u0131nda 30 bin lira \u00fccretle b\u00f6lgeyi tan\u0131tmak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar y\u00fcr\u00fcten "profesyonel turist" Efe Talay, yo\u011fun mesai harc\u0131yor.\r\n,Tanay, 1-31 A\u011fustos tarihlerinde turizm destinasyonunu gezerek tan\u0131t\u0131m\u0131na yapmak i\u00e7in 27 \u00fclkeden 8 bin 235 ba\u015fvuru aras\u0131ndan se\u00e7ilmesinin mutluluk verici oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Ortaca, Dalyan ve Sar\u0131germe'yi tan\u0131t\u0131m i\u00e7in gezdi\u011fini belirten Tanay, "A\u011fustos ay\u0131n\u0131n ilk g\u00fcn\u00fcnden itibaren Dalyan'da gitmedi\u011fim koy, plaj, antik kent, nehir ve g\u00f6l kalmad\u0131. Seyir tepelerine var\u0131ncaya kadar gezdim. Esnaf\u0131ndan sanat\u0131na, yeme\u011finden k\u00fclt\u00fcr\u00fcne b\u00f6lgenin t\u00fcm g\u00fczelliklerini tan\u0131t\u0131yorum." dedi.\r\n\r\n\r\n\r\n,Projenin \u00e7ok e\u011flenceli ge\u00e7ti\u011fini vurgulayan Tanay, "Tedavisi devam eden kaplumba\u011falar\u0131n suya kavu\u015fmas\u0131na yard\u0131mc\u0131 oldum. Dalyan ve Dalyan'\u0131 Dalyan yapan her \u015feyle ilgili \u00e7ekimler yap\u0131yor, bunu sosyal medya hesaplar\u0131 ve internet sitemizden payla\u015f\u0131yoruz. B\u00f6lgenin ne kadar g\u00fczel bir yer oldu\u011funu t\u00fcm d\u00fcnyaya g\u00f6stermeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum." \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n,Sosyal medya \u00fczerinden \u00e7ok olumlu mesajlar ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran Tanay, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n"Bir\u00e7ok insan sosyal medya \u00fczerinden bizim g\u00f6sterdi\u011fimiz yerlere gidip, bizim yemek yedi\u011fimiz yerlerde yemek yedi.\r\n\r\nBizim gezdi\u011fimiz antik kentleri merak edip geldi. Seyir tepeleri ve koylar\u0131 gezdi. Bunlar\u0131 da bizimle payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n \r\nB\u00f6lgede ya\u015fayan bir \u00e7ok insan bile bizim gitti\u011fimiz ve tan\u0131tt\u0131\u011f\u0131m\u0131z yerleribilmediklerine dair mesajlar g\u00f6nderdi.\r\n\r\n Buras\u0131 ger\u00e7ekten do\u011fas\u0131 m\u00fckemmel ve elde\u011fmemi\u015f e\u015fsiz bir yer. Biz bu alanlar\u0131n ne kadar g\u00fczel oldu\u011funu g\u00f6stermeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz.,Takip\u00e7ilerimizle bunu \u0130ngilizce ve T\u00fcrk\u00e7e olarak payla\u015f\u0131yoruz. Dolay\u0131s\u0131yla sosyal medyadan bizi takip edenler ula\u015f\u0131m\u0131 daha kolay oldu\u011fu i\u00e7in genelde oradan bize d\u00f6n\u00fc\u015f yap\u0131yorlar.\r\n\r\nSitemizden de her g\u00fcn foto\u011fraf ve videolarla yay\u0131nlar yap\u0131yoruz. Bu anlamda insanlardan \u00e7ok g\u00fczel d\u00f6n\u00fc\u015fler al\u0131yoruz."\r\n\r\nDalyan'\u0131n ve Ortaca'n\u0131n her kar\u0131\u015f topra\u011f\u0131n\u0131 gezdi\u011fini ve \u00e7ok iyi \u00f6\u011frendi\u011fini anlatan Tanay, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00f6nemde b\u00f6lgeye tekrar gelip tatil yapaca\u011f\u0131n\u0131, bir\u00e7ok insan\u0131n da b\u00f6lgeyi tan\u0131d\u0131k\u00e7a tekrar tekrar gelmek istedi\u011fini ifade etti.\r\n\r\nTanay, ziyaret\u00e7ilerin projeyi instagramda @bestjobinturkey ve @efetanay hesaplar\u0131ndan takip edebilece\u011fini de dile getirdi.,D\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc Dalyan, Sar\u0131germe, \u0130ztuzu Plaj\u0131 ve Kaunos Antik Kenti'ne ev sahipli\u011fi yapan Ortaca'n\u0131n tan\u0131t\u0131m\u0131 i\u00e7in " 30 bin lira maa\u015fla profesyonel turist aran\u0131yor" ilan\u0131na 8 bin 235 ki\u015fi ba\u015fvuru yapm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nAralar\u0131nda yabanc\u0131lar\u0131n da oldu\u011fu adaylar, internet sitesindeki formu doldurup kendilerini tan\u0131tan iki dakikal\u0131k video ekledi.,"Bestjobinturkey.com" adresinden ba\u015fvuru yapanlar aras\u0131nda \u00f6\u011frenci, i\u015f kad\u0131n\u0131, foto\u011fraf\u00e7\u0131, sosyal medya uzman\u0131, rehber, \u00f6\u011fretmen, doktor, i\u015f adamlar\u0131 ve gezginler de yer ald\u0131.\r\n\r\nDe\u011ferlendirme sonucunda \u0130stanbul'da ya\u015fayan Efe Tanay, "profesyonel turist" se\u00e7ildi.