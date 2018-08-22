Türkiye’nin en uzun tünelinde sona yaklaşıldı

Bolu\u2019nun Gerede il\u00e7esinin kuzeydo\u011fusundan ba\u015flayan, Ankara \u0130\u00e7me Suyu 2.Merhale Projesi Gerede Sistemi, Gerede Havzas\u0131\u2019ndan y\u0131ll\u0131k 226 milyon m3 suyu, \u00c7aml\u0131dere Baraj G\u00f6l\u00fcne aktaracak \u015fekilde in\u015fa ediliyor.\r\n\r\n,2060 y\u0131l\u0131na kadar..., \u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131n h\u0131zla devam etti\u011fi, T\u00fcrkiye\u2019nin en uzun i\u00e7me suyu t\u00fcneli olan Gerede T\u00fcneli\u2019nde son bin 200 metre kaz\u0131l\u0131yor. Toplam uzunlu\u011fu 31 bin 592 metre olan t\u00fcnel 3 farkl\u0131 noktadan k\u00f6stebek diye tabir edilen t\u00fcnel delme makineleri ile deliniyor. 29 bin 596 metrelik k\u0131sm\u0131n\u0131n tamamland\u0131\u011f\u0131 t\u00fcnel ile ba\u015fkente menba kalitesinde i\u00e7me suyu temin edilecek.\r\n\r\n, En k\u0131sa s\u00fcrede tamamlanmas\u0131 planlanan proje ile g\u00fcnl\u00fck ortalama i\u00e7me-kullanma su t\u00fcketimi 1 milyon m3 olan Ankara\u2019 n\u0131n 2015-2060 y\u0131llar\u0131 aras\u0131ndaki n\u00fcfus art\u0131\u015f\u0131 ve kullan\u0131m ihtiya\u00e7lar\u0131 da g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulunduruluyor.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye'de onun gibisi yok!, Hedeflediklerinin daima daha fazlas\u0131n\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftiren Tar\u0131m ve Orman Bakanl\u0131\u011f\u0131, en \u00f6nemli hayat kayna\u011f\u0131m\u0131z olan sudan vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n rahatl\u0131kla istifade edebilmesi ad\u0131na \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na her zaman oldu\u011fu gibi b\u00fct\u00fcn h\u0131z\u0131yla devam ediyor.\r\n\r\n, Bu ihtiya\u00e7lar\u0131 kar\u015f\u0131lamak \u00fczere yap\u0131m\u0131na ba\u015flan\u0131lan toplam yat\u0131r\u0131m bedeli 465 milyon TL\u2019yi bulan \u201cAnkara \u0130\u00e7me Suyu 2.Merhale Projesi Gerede Sistemi\u201d ile Ankara\u2019n\u0131n 2060 y\u0131l\u0131na kadar olan i\u00e7me-kullanma suyu ihtiyac\u0131 kar\u015f\u0131lanm\u0131\u015f olacak.\r\n\r\n