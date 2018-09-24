Türkiye'nin en uzunu oraya kurulacak!

\u00c7aml\u0131hem\u015fin il\u00e7esinde yerli-yabanc\u0131 binlerce turisti a\u011f\u0131rlayan \u00fcnl\u00fc turizm merkezi Ayder Yaylas\u0131'n\u0131n da yer ald\u0131\u011f\u0131 Ka\u00e7kar Da\u011flar\u0131 Milli Park\u0131'na, 37 kilometrelik teleferik hatt\u0131 ile kayak tesisi kurulacak. ,Teleferik ve kayak tesisi projesinin ba\u015flang\u0131\u00e7 istasyonu, \u00fcnl\u00fc turizm merkezi Ayder Yaylas\u0131 olacak. ,\u0130l \u00d6zel \u0130daresi \u0130mar ve Kentsel \u0130yile\u015ftirme M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'nce altyap\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 y\u00fcr\u00fct\u00fclen ve belediye meclisi g\u00fcndemine getirilen Ayder K\u0131\u015f Sporlar\u0131 Merkezi'nin yap\u0131m\u0131na imk\u00e2n sa\u011flanmas\u0131 i\u00e7in 'Yap\u0131m ile kira kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 49 y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na i\u015fletme i\u015finin ihale edilmesine' ait yetki belgesi, \u0130l Genel Meclisi taraf\u0131ndan oy birli\u011fiyle onayland\u0131. ,Projenin, 9 y\u0131lda bitirilmesi planlan\u0131yor. Ayder Yaylas\u0131 merkezli projede, teleferikle Palovit ve Kavron vadilerine ula\u015f\u0131lacak. ,'Yap-i\u015flet-devret' modeli ile ihaleye \u00e7\u0131kar\u0131lacak projeyle teleferik i\u00e7in 37 kilometre boyunca mekanik tesis kurulacak. ,Mekanik tesisin 10-12 kilometresini transfer hatlar\u0131 olu\u015fturacak. Di\u011fer k\u0131s\u0131mlar ise pistlere ula\u015f\u0131m ve kayak hatlar\u0131ndan olu\u015facak. Rize Valili\u011fi'nin \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde haz\u0131rlanan projenin ihalesi ger\u00e7ekle\u015ftirildi. \u0130haleyi alan \u015firketin b\u00f6lgede \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flayaca\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n,Rize Valisi Erdo\u011fan Bekta\u015f, Ayder K\u0131\u015f Sporlar\u0131 Merkezi ile ilgili a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. Ka\u00e7kar Da\u011flar\u0131'nda k\u0131\u015f turizmine y\u00f6nelik kayak tesisi projesinin uzun y\u0131llard\u0131r hayalinin kuruldu\u011funu hat\u0131rlatan Vali Bekta\u015f, \u00e7al\u0131\u015fmalar neticesinde herkesin kabul edebilece\u011fi y\u00fcksek nitelikli bir projenin ortaya konuldu\u011funu s\u00f6yledi., Vali Bekta\u015f, "T\u00fcrkiye'nin en b\u00fcy\u00fck, en \u00e7e\u015fitli, en farkl\u0131 ve en \u00f6zellikli projesi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. \u015eartnamelerimizi haz\u0131rlad\u0131k. \u0130haleye \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131m\u0131z zaman hen\u00fcz d\u00f6viz g\u00fcndemde de\u011fildi. \u0130hale ilan s\u00fcre\u00e7leri oldu\u011fu i\u00e7in \u00e7ok k\u0131sa vadede hareket edemiyoruz. , \u0130lk de\u011ferlendirmemizde bir sorun g\u00f6z\u00fckmemesine ra\u011fmen hen\u00fcz son karar\u0131m\u0131z\u0131 vermedik. \u0130nceleme s\u00fcreci devam ediyor. Nihai karar verildi\u011fi zaman proje start alm\u0131\u015f olacak" diye konu\u015ftu.,Bu i\u015fi yapabilece\u011fine inand\u0131\u011f\u0131m\u0131z ve T\u00fcrkiye'de benzeri \u015fekilde bu tarz projeleri ger\u00e7ekle\u015ftirmi\u015f olan 5 firmaya davetiye g\u00f6nderdik. Bu 5 firmadan 4'\u00fc d\u00f6viz hareketlili\u011fi nedeniyle ihaleye kat\u0131lamayacaklar\u0131n\u0131 bildirdiler. Geriye kalan tek firma ihaleye teminatlar\u0131n\u0131 yat\u0131rarak girdi. Nihayetinde bizimde ihaleyi yapt\u0131rmak i\u00e7in uzla\u015faca\u011f\u0131m\u0131z tek bir firma olacakt\u0131. ,\u015eirketin teklifinin uygun bulundu\u011funu ifade eden Vali Bekta\u015f, "Yap\u0131lan ilk de\u011ferlendirmelerde firman\u0131n verdi\u011fi teklif uygun bulundu. Y\u0131ll\u0131k 1 milyon lira kira ve has\u0131lattan y\u00fczde 6 pay ile elimizde mevcut olan bir teklif var.,Pazarl\u0131k s\u00fcre\u00e7leri sonunda firman\u0131n teklifini alm\u0131\u015f olduk. \u0130lk evrak \u00fczerinden yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z de\u011ferlendirmelerde firma ad\u0131na bir s\u0131k\u0131nt\u0131 g\u00f6r\u00fcnm\u00fcyor" dedi.\r\n\r\n,"Esas itibar\u0131yla proje 3 etaptan olu\u015fmas\u0131na ra\u011fmen biz ilk 2 etab\u0131 g\u00fcndemimizde tutuyoruz. 3'\u00fcnc\u00fc etap ilk 2 etap tamamland\u0131ktan sonra idarenin ve giri\u015fimcinin anla\u015fmas\u0131na ba\u011fl\u0131 olarak ortaya \u00e7\u0131kacak. ,1'inci etap '3+2' y\u0131l, 2'nci etap '3+1' y\u0131l olmak \u00fczere 9 y\u0131ll\u0131k bir s\u00fcre\u00e7 var. Projenin \u00e7\u0131k\u0131\u015f noktas\u0131 Ayder Yaylas\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in kapal\u0131 bir otoparka ihtiyac\u0131m\u0131z vard\u0131. Bu projenin bir par\u00e7as\u0131yd\u0131. Ayder'e de kapal\u0131 otopark laz\u0131m. Ayder d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm projesini haz\u0131rlayan TOK\u0130 ile anla\u015fmal\u0131 olarak Ayder'e yap\u0131lacak olan kapal\u0131 otopark\u0131n ihalesini de bu projeye dahil ettik. B\u00f6ylece hem k\u0131\u015f turizm projesinin hem de Ayder d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm projesini y\u00fczde 30'unu ihale etmi\u015f olduk. Elimizde g\u00fczel bir teklif ve iyi bir giri\u015fimci var."\r\n\r\n, \u0130halenin 'yap-i\u015flet-devret' usul\u00fcyle yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Bekta\u015f, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n,\r\nAyder Yaylas\u0131 \u00e7\u0131k\u0131\u015fl\u0131 projenin ilk var\u0131\u015f noktas\u0131n\u0131n H