Türkiye'nin güneşine 1 milyar $ yatıracak

HT Solar Enerji, T\u00fcrkiye'nin g\u00fcne\u015fine 1 milyar dolarl\u0131k b\u00fct\u00e7e ay\u0131rd\u0131. \u00dclkemizde 600 megavat kapasiteli enerji yat\u0131r\u0131m\u0131 bulunan \u00c7in devlet \u015firketi, T\u00fcrk firmalar\u0131ndan biriyle konsorsiyum olarak ikinci YEKA ihalesine girecek.\r\n,T\u00fcrkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklar\u0131 bak\u0131m\u0131ndan d\u00fcnya geneline oranla sahip oldu\u011fu g\u00fc\u00e7l\u00fc potansiyel, yabanc\u0131 yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131 cezbetmeye devam ediyor. \u00c7in devlet \u015firketi HT Solar Enerji A\u015e'nin T\u00fcrkiye Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Robin Xi, G\u00fcne\u015f Enerjisi ve Teknolojileri Fuar\u0131 Solarex'te, ge\u00e7en y\u0131l ilki ger\u00e7ekle\u015ftirilen YEKA ihalesine bir T\u00fcrk firma ile kat\u0131ld\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Listede ilk s\u0131rada olmalar\u0131na ra\u011fmen yar\u0131\u015fmay\u0131 kazanamad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade eden Xi "\u0130kinci YEKA i\u00e7in daha s\u0131k\u0131 \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. YEKA ile ilgili teknik detaylar\u0131n a\u00e7\u0131klanmas\u0131n\u0131 bekliyoruz. Enerjisa, Zorlu ve \u00c7al\u0131k Enerji gibi \u015firketlerle g\u00f6r\u00fc\u015fmelerimiz devam ediyor. T\u00fcrkiye pazar\u0131n\u0131 \u00e7ok iyi bilen T\u00fcrk \u015firketlerden biriyle konsorsiyum olarak bu y\u0131l da YEKA'ya girmek istiyoruz" diye konu\u015ftu.\r\n,600 MEGAVATLA L\u0130DER: T\u00fcrkiye'deki 600 megavat kapasiteli g\u00fcne\u015f paneli fabrikalar\u0131yla sekt\u00f6rde lider konumunda bulunduklar\u0131n\u0131 dile getiren Xi "T\u00fcrkiye'de \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z devam ediyor. G\u00fcne\u015f enerjisi i\u00e7in yap\u0131lacak ikinci YEKA ile ilgileniyoruz. 1 milyar dolarl\u0131k yat\u0131r\u0131m hesaplad\u0131k, bunu ger\u00e7ekle\u015ftirmeyi ama\u00e7l\u0131yoruz" ifadelerini kulland\u0131.\r\n,TEKNOLOJ\u0130Y\u0130 PAYLA\u015eACAK: YEKA ihalesindeki "elektri\u011fin depolamas\u0131" zorunlulu\u011funun \u00f6nemine dikkati \u00e7eken Xi, \u015f\u00f6yle devam etti: 30 y\u0131ldan bu yana \u00c7in'de elektri\u011fin depolanmas\u0131 \u00fczerine \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Hem depolama alan\u0131nda hem de AR-GE faaliyetlerinde T\u00fcrkiye'nin att\u0131\u011f\u0131 bu ad\u0131mlar\u0131n \u00fclkenin g\u00fcne\u015f enerjisi teknolojilerini geli\u015ftirmesi a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6nemli oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Bu alandaki deneyimlerimizi payla\u015fmay\u0131 arzu ediyoruz.\r\n,INVERTER'IN SATI\u015eI \u0130\u00c7\u0130N ANLA\u015eMA: Robin Xi, teknoloji \u015firketi Huawei ile g\u00fcne\u015f enerji sistemlerinin en \u00f6nemli cihazlar\u0131ndan biri olan "inverter"\u0131n T\u00fcrkiye pazar\u0131nda sat\u0131\u015f ve da\u011f\u0131t\u0131m\u0131n\u0131 kapsayan bir distrib\u00fct\u00f6rl\u00fck anla\u015fmas\u0131 imzalad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Huawei, g\u00fcne\u015f enerjisi \u00e7evrim cihazlar\u0131, telekom\u00fcnikasyon ve terminal ekipmanlar\u0131 ile d\u00e2hil\u00ee yaz\u0131l\u0131m gibi alanlarda faaliyet g\u00f6steriyor.