Türkiye’nin ilk guava üreticisi

Mersin'de 5 y\u0131l \u00f6nce anavatan\u0131 G\u00fcney Amerika ve Bat\u0131 Hindistan olan 5 guava fidan\u0131 diken ziraat m\u00fchendisi, \u015fimdi 10 ton guava \u00fcretiyor.,Yurt d\u0131\u015f\u0131ndaki insanlar\u0131n \u00e7ok be\u011fenerek bahsetti\u011fi ve bildi\u011fi meyveyi \u00fclkede tan\u0131tmak i\u00e7in \u00e7ok \u00e7aba harcad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Levent, "Silifke\u2019nin iklimi m\u00fcsait geldi. Bu y\u0131l k\u0131\u015f yumu\u015fak ge\u00e7ti\u011fi i\u00e7in verim y\u00f6n\u00fcnden \u00e7ok b\u00fcy\u00fck art\u0131\u015f g\u00f6sterdi. Y\u0131llar i\u00e7erisinde u\u011fra\u015farak bin a\u011faca kadar \u00e7\u0131kt\u0131m. Bu y\u0131l 10 ton \u00fcr\u00fcn bekliyorum. Yurt i\u00e7inde tan\u0131t\u0131p satmaya ba\u015flad\u0131m. Daha \u00f6nce hallerde satam\u0131yordum. \u00c7\u00fcnk\u00fc ithal bir meyve olarak g\u00f6z\u00fck\u00fcyordu. Ge\u00e7en y\u0131l G\u00fcmr\u00fck D\u0131\u015f Ticaret M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u015fvurarak bu \u00fcr\u00fcn\u00fc T\u00fcrkiye\u2019de yeti\u015ftirildi\u011fini ispatlad\u0131m. T\u00fcrkiye hallerinde \u015fu andan itibaren sat\u0131\u015f\u0131na ba\u015flad\u0131k. G\u00fczel do\u011fal bir meyve lezzeti g\u00fczel. Vitamin ve minareller y\u00f6n\u00fcnden zengin i\u00e7eri\u011fe sahip bir meyvedir. Her meyve gibi bu da baz\u0131 hastal\u0131klara iyi gelmektedir. \u0130\u00e7inde likopen oran\u0131 y\u00fcksek. \u0130\u00e7inde bulunan mineral ve vitaminlerin v\u00fccuttaki prebiyotikleri destekliyor. Bu sayede hastal\u0131klar\u0131 ge\u00e7irmesi a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6nemli. Kanser hastalar\u0131 da tercih ediyor. ,Anavatan\u0131 G\u00fcney Amerika ve Bat\u0131 Hindistan olan guava meyvesinin bu y\u0131l ki hasad\u0131na Mersin\u2019in Silifke il\u00e7esinde ba\u015fland\u0131. ,5 y\u0131l \u00f6nce 5 fidan diken Ziraat M\u00fchendisi Mustafa Levent, \u015fimdi bin fidanla y\u0131lda 10 ton guava \u00fcreterek T\u00fcrkiye\u2019nin ilk guava \u00fcreticisi oldu.\r\n\r\n,Anavatan\u0131 G\u00fcney Amerika ve Bat\u0131 Hindistan olan guava meyvesini Silifke\u2019de \u00fcretmeye ba\u015flayan Ziraat M\u00fchendisi Mustafa Levent, kilogram\u0131n\u0131 5 liradan satt\u0131\u011f\u0131 meyvenin kazanc\u0131ndan son derece memnun oldu\u011funu s\u00f6yledi. ,Levent, guavan\u0131n kansere kar\u015f\u0131 koruyucu \u00f6zelli\u011fi nedeniyle de ilgi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirtti.\r\n\r\n,Guava meyvesinin g\u0131da ve kozmetik sanayinde yayg\u0131n olarak kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan Levent, likopen oran\u0131 y\u00fcksek olan meyvenin kanser t\u00fcrlerine kar\u015f\u0131 koruyucu oldu\u011fu gibi bir\u00e7ok hastal\u0131\u011fa da iyi geldi\u011finin yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmalarla kan\u0131tland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. ,Guavan\u0131n taze olarak t\u00fcketildi\u011fini, sa\u011fl\u0131k a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00e7ok y\u00fcksek oranda i\u00e7inde likopen bar\u0131nd\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ayr\u0131ca re\u00e7el, tatl\u0131 ve tur\u015fu \u00fcretiminde de kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Levent, g\u00fczel aromas\u0131 nedeniyle meyve sular\u0131nda da s\u0131k\u00e7a kullan\u0131labildi\u011fini kaydetti.\r\n\r\n,Zay\u0131f d\u00fc\u015fm\u00fc\u015f hastalar da tercih ediyor. Sa\u011fl\u0131klar\u0131na kavu\u015fmas\u0131nda yard\u0131mc\u0131 olan bir \u00fcr\u00fcn. Ho\u015f keskin bir kokusu var. D\u00fcnyada en \u00e7ok bunun meyve suyu tutuluyor. Bu y\u0131l deneyece\u011fiz. Antalya Akdeniz \u00dcniversitesi bu meyve i\u00e7in bah\u00e7emizde doktora \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131na \u00dcniversite Senatosundan izin alarak ba\u015flad\u0131. 3-4 y\u0131l s\u00fcrecek bir doktora \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yap\u0131lacak. Bu y\u0131l melezleme \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yap\u0131ld\u0131. \u00dcr\u00fcn\u00fcn T\u00fcrkiye \u015fartlar\u0131na daha \u00e7ok adapte ve geli\u015fmesi i\u00e7in bizlere yard\u0131mc\u0131 oluyorlar. \u00c7i\u00e7ek d\u00f6neminden hasad\u0131na kadar ilgileniyorlar" diye konu\u015ftu.