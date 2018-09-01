Türkiye'nin ilk özgün helikopteri motor çalıştırdı

T\u00fcrkiye'nin ilk \u00f6zg\u00fcn helikopteri olacak T625 Genel Maksat Helikopter ilk kez motor \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,Helikopterin motor \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rma ve yer testleri ba\u015far\u0131yla tamamland\u0131. En zorlu iklim ve co\u011frafyalarda dahi etkin bir \u015fekilde faaliyet g\u00f6sterebilece\u011fi belirtilen T625 Genel Maksat Helikopterin ilk u\u00e7u\u015funu bu y\u0131l ger\u00e7ekle\u015ftirmesi planlan\u0131rken helikopterin 2021 y\u0131l\u0131nda seri \u00fcretime ge\u00e7ece\u011fi \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n,Savunma Sanayii Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 koordinasyonunda T\u00fcrk Havac\u0131l\u0131k Uzay Sanayii (TUSA\u015e) taraf\u0131ndan y\u00fcr\u00fct\u00fclen yerli helikopter 12 yolcu kapasiteli olacak. Savunma Sanayi Ba\u015fkan\u0131 \u0130smail Demir, "\u00d6zg\u00fcn helikopterimiz T625\u00b4in sistem entegrasyonu tamamlanarak motor \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rma ile yer testleri ba\u015flad\u0131. TUSA\u015e personelini, SSB proje ekiplerini ve t\u00fcm eme\u011fi ge\u00e7enleri tebrik eder te\u015fekk\u00fcrlerimi sunar\u0131m. Milletimize hay\u0131rl\u0131 olsun" dedi.\r\n\r\nHelikopterin, EASA (European Aviation Safety Authority) ve SHGM (Sivil Havac\u0131l\u0131k Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc) taraf\u0131ndan sertifiye edilmesi ile ilgili \u00e7al\u0131\u015fmalar program ile birlikte s\u00fcrd\u00fcr\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\nT625 helikopteri konusundaki b\u00fcy\u00fck heyecan ise 6 Eyl\u00fcl'deki "ilk u\u00e7u\u015f" testinde ya\u015fanacak. Bu kapsamda helikopterin ini\u015f tak\u0131mlar\u0131 yerden kesilecek. Bu etkinli\u011fin kapsam\u0131, kalan k\u0131sa s\u00fcrede yap\u0131lacak testlerdeki performanslar do\u011frultusunda netle\u015fecek.,Yerli helikopterin aviyonik sistemleri, g\u00f6vde, rotor sistemi, ini\u015f tak\u0131m\u0131 gibi sistemlerinin tamam\u0131 TUSA\u015e'\u0131n imzas\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yor. Helikopter, VIP, Kargo, Hava Ambulans, Arama Kurtarma, K\u0131y\u0131 \u00d6tesi Ta\u015f\u0131ma gibi bir\u00e7ok g\u00f6revde kullan\u0131labilecek.\r\n\r\n\u00d6zg\u00fcn Helikopter Program\u0131, 15 Haziran 2010 tarihinde toplanan Savunma Sanayii \u0130cra Komitesi (SS\u0130K) karar\u0131 ile ba\u015flat\u0131ld\u0131. Program b\u00fct\u00e7esi ve takvimi 3 Ocak 2013 tarihli SS\u0130K ile kararla\u015ft\u0131r\u0131l\u0131rken ve 26 Eyl\u00fcl 2013 tarihinde SSM ile TUSA\u015e aras\u0131nda s\u00f6zle\u015fme imzalanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Uzunluk:15.87 metre\r\n\r\nAna rotor \u00e7ap\u0131:13.20 metre\r\n\r\nM\u00fcrettebat:2\r\n\r\nYolcu:12\r\n\r\nStandart yak\u0131t tank\u0131:1020 kg\r\n\r\nHarici yak\u0131t tank\u0131:280 kg\r\n\r\nBagaj hacmi:1.1 m3\r\n\r\nAzami seyir s\u00fcrati:306 km\/saatte\r\n\r\nMenzil:740+km\/948+km(harici yak\u0131t tank\u0131 kullan\u0131lmas\u0131 durumunda)\r\n\r\nHavada kal\u0131\u015f:3.8+saat