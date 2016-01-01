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Türkiye'nin ilk petrol kuyusu Raman’dan 70 yıldır petrol fışkırıyor!
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Türkiye'de, petrolün bulunduğu ilk dağ olan Raman’da günde 7 bin varil kaliteli petrol üretimi yapılıyor.
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