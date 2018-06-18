Türkiye’nin ilk uçak gemisi ‘TCG Anadolu’ İHA tarafından görüntülendi

T\u00fcrkiye\u2019nin gururu olan ilk yerli sava\u015f u\u00e7ak gemisi \u00c7ok Maksatl\u0131 Amfibi H\u00fccum Gemisi TCG L400 Anadolu\u2019nun in\u015fas\u0131 Sedef Tersanesi\u2019nde h\u0131zla devam ediyor. ,Geminin havuzda bloklar\u0131n\u0131n yerle\u015ftirilmesi ve \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 (\u0130HA) \u0130hlas Haber Ajans\u0131 taraf\u0131ndan havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.\r\n\r\n,\u00c7ok ama\u00e7l\u0131 Amfibi sava\u015f makinesi, 4 adet LCM \u00e7\u0131karma gemisi, 2 adet LCVP \u00e7\u0131karma arac\u0131, 2 adet RHIB botu, 13 Altay tank\u0131, 27 Z\u0131rhl\u0131 Amfibi H\u00fccum Arac\u0131 (ZAHA) , 6 Z\u0131rhl\u0131 Personel Ta\u015f\u0131y\u0131c\u0131 (ZPT), 48 muhtelif ara\u00e7, 1 Amfibi Deniz Piyade Taburu kapasiteye sahip olacak. ,Gemide ayr\u0131ca bin 410 metrekare tank, konteyner gibi a\u011f\u0131r ara\u00e7lar i\u00e7in a\u011f\u0131r y\u00fck garaj\u0131 mevcut. Bin 165 metrekare gemi havuzu, bin 880 metrekare hafif y\u00fck garaj\u0131, 6 ini\u015f alan\u0131 ile bir u\u00e7u\u015f rampas\u0131na sahip 5 bin 440 metrekare u\u00e7u\u015f g\u00fcvertesi, 900 metrekare hangar yer al\u0131yor.\r\n\r\n,Montaj ve entegrasyonu Aselsan ve Havelsan taraf\u0131ndan yap\u0131lacak olan TCG Anadolu u\u00e7ak, helikopter ve askeri ara\u00e7lar\u0131 ta\u015f\u0131nmas\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra, insani yard\u0131m operasyonlar\u0131nda da kullan\u0131lacak. 5 bin m\u00fclteci tahliyesi, 81 konteyner, 5 bin 200 metre kare ara\u00e7 park kapasitesine sahip gemi yak\u0131t ihmali yapmadan T\u00fcrkiye\u2019den Amerika\u2019ya gidip gelebiliyor. ,Ayr\u0131ca geminin i\u00e7erisinde hastane, tam te\u015fekk\u00fcll\u00fc iki ameliyathane, yo\u011fun bak\u0131m \u00fcniteleri, yan\u0131k \u00fcnitesi, 32 yatak kapasiteli t\u0131bbi alanlar, di\u015f tedavi odas\u0131, karantina ve enfeksiyon odalar\u0131 da yer alacak. Gemide bin 223 askeri personel g\u00f6rev alacak.\r\n\r\n,231 metre uzunlu\u011fu, 58 metre y\u00fcksekli\u011fi, 32 metre geni\u015fli\u011finde olan sava\u015f gemisi T\u00fcrkiye\u2019nin en b\u00fcy\u00fck ve en donan\u0131ml\u0131 askeri gemisi olma unvan\u0131na sahip. ,Geminin hakk\u0131nda bilgi veren Sedef Tersanesi \u0130cra Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Metin Kalkavan: \u201cT\u00fcrkiye\u2019de \u015fu ana yap\u0131lm\u0131\u015f olan en b\u00fcy\u00fck askeri gemi. 231 metre boyunda 32 metre geni\u015fli\u011finde 58 metre y\u00fcksekli\u011fi olan Deniz kuvvetlerimize \u00e7ok b\u00fcy\u00fck mesafe ald\u0131racak Amfi\u2019bi \u00e7\u0131karma gemisi. Mini bir u\u00e7ak gemisi. 12 u\u00e7ak alabiliyor. Tamamen T\u00fcrk insan\u0131n yapm\u0131\u015f oldu\u011fu g\u00fczel bir proje. May\u0131s ba\u015f\u0131 gibi y\u00fczd\u00fcrece\u011fiz\u201d dedi.\r\n\r\n,Gelece\u011fin sava\u015f makinesi olarak \u00f6ng\u00f6r\u00fclen askeri gemi 9 \u00fclkenin b\u00fcnyesinde bulunuyor. TCG Anadolu\u2019nun yap\u0131m\u0131 bitti\u011finde T\u00fcrkiye ile bu say\u0131 d\u00fcnyada 10\u2019a \u00e7\u0131kacak. Konuyla ilgili bilgi veren Metin Kalkavan: \u201cD\u00fcnyada art\u0131k b\u00fcy\u00fck u\u00e7ak gemilerinin yerine b\u00f6yle Amfibi \u00f6zelli\u011fi olan y\u00fczer gemiler, tanklar \u00e7\u0131karabilen \u00e7ok maksatl\u0131 bu gemiler \u00e7ok reva\u00e7ta. T\u00fcrkiye 10\u2019uncu devlet olacak bu gemilere sahip olan. Ve bu b\u00f6lgede ciddi bir fark olu\u015fturacak. Bu gemi tek yak\u0131tta Amerika\u2019ya gidip gelecek kapasitesi olan kullan\u0131m sistemleri olarak kendi etraf\u0131nda 360 derece d\u00f6nebilecek sistemleri var\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n,Giderken bile arka kapa\u011f\u0131 a\u00e7\u0131p i\u00e7eriden \u00e7\u0131kartma yapabildi\u011fini ifade eden Kalkavan: \u201c\u0130\u00e7inden 4 tane yavru gemi \u00e7\u0131kacak. Tank, mekanize ara\u00e7lar ta\u015f\u0131yabilen m\u00fcthi\u015f bir proje. Normal teslim tarihi 2021 Kas\u0131m ama biz bunu 30 A\u011fustos 2020 ile 29 Ekim aras\u0131nda bir tarihte teslim etmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Bir milyon 200 bin metre kablo kullan\u0131yor. Y\u00fczlerce T\u00fcrk insan\u0131n ve m\u00fchendisin eme\u011fiyle yap\u0131l\u0131yor. Yakla\u015f\u0131k 114 bloktan yap\u0131yoruz. Bu havuzda gelecek nisan sonu may\u0131s ba\u015f\u0131 y\u00fczd\u00fcrece\u011fiz. Devasa bir eseri hayata ge\u00e7irmi\u015f olaca\u011f\u0131z\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Projede Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n b\u00fcy\u00fck eme\u011fi oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Kalkavan: \u201cBu gemi tabi T\u00fcrkiye\u2019de 2004 y\u0131l\u0131nda ba\u015flayan bir milli gemi 'M\u0130LGEM' harekat\u0131 var. O projenin devam\u0131. Bunda Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir eme\u011fi var. Tayyip Bey olmasayd\u0131 bu gemiler burada yap\u0131lamazd\u0131. Ondan \u00f6nce d\u0131\u015far\u0131dan Almanya\u2019ya gemiler yap\u0131l\u0131yordu. Amerika\u2019dan hibe yolu ile geliyordu. Ama insanlar kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131yor. Bu gemi de milli gemi. Yerli ile milliyi ay\u0131rt etmek laz\u0131m. Burada yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 s\u00fcrece T\u00fcrk ins