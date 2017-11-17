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YAŞAM
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Denizli'deki FETÖ/PDY askerî yapılanma davası ertelendi
GÜNDEM
-
Eski emniyet müdürlerine FETÖ'den hapis cezası
EKONOMİ
-
İstanbul'dan Bursa'ya 18 dakikada giden deniz uçakları durduruldu
YAŞAM
-
Antikacılar tarihi Sirkeci Garı'nda buluştu
YAŞAM
-
Ölen genci, bayıldıktan sonra da tekmelediler
YAŞAM
-
4 yıldır kayıp olan şahsın kemikleri bulundu
YAŞAM
-
Son dakika! İstanbul Bahçelievler'de silahlı saldırı
YAŞAM
-
Trabzon'da cami lojmanı inşaatı çöktü: 1 ölü 7 yaralı
YAŞAM
-
Uçakta kalp krizi geçiren yolcu hayatını kaybetti
YAŞAM
-
Samsun'da ByLock'tan 1 teknisyen gözaltına alındı
YAŞAM
-
Ruslar hayranı... Kahramanmaraş'ta yetiştiriliyor, sarı altın deniyor!
DÜNYA
-
'Türk halkı gibi olacağız' diyen Zimbabve gençlik örgütü
DÜNYA
-
Pentagon Trump'ı 'yanlışlıkla' istifaya çağırdı
SAĞLIK
-
Gülmek hem beden hem de ruh sağlığını koruyor
GÜNDEM
-
NATO Genel Sekreteri Türkiye'den özür diledi
YAŞAM
-
Silivri’de toprak kayması
YAŞAM
-
2 çocuğunu öldüren anneye ceza verilmedi
TEKNOLOJİ
-
Instagram masaüstü tarayıcıdan hikaye paylaşımını açtı
TEKNOLOJİ
-
WhatsApp'a yeni sesli mesaj özelliği geliyor
GÜNDEM
-
Erdoğan 17:00'de il belediye başkanları ile görüşecek
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Türkiye'nin IQ sıralamasına göre en zeki 10 ili
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Ankara IQ Ortalaması: 112.16
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