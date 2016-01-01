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Türkiye'nin "lazer silahı" sahada!
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ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, lazer sistemleri savunma programının testleri devam ediyor.
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