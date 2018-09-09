Türkiye'nin yeni Sofuoğlu'su şampiyon oldu

T\u00fcrk motor sporlar\u0131n\u0131n gelece\u011fi Can \u00d6nc\u00fc, Red Bull Rookies Cup'ta \u015fampiyonlu\u011fa ula\u015ft\u0131., \u0130talya'n\u0131n Misano Pisti'nde d\u00fczenlenen yar\u0131\u015f\u0131 30.19.316'l\u0131k derecesiyle ilk s\u0131rada tamamlayan Can \u00d6nc\u00fc, puan\u0131n\u0131 221'e \u00e7\u0131kartarak \u015fampiyonlu\u011funu ilan etti. ,Can'\u0131n ikizi Deniz \u00d6nc\u00fc ise yar\u0131\u015f\u0131 sekizinci s\u0131rada tamamlamas\u0131na kar\u015f\u0131n pilotlar klasman\u0131nda ikinci s\u0131radaki yerini korudu. ,Can \u00d6nc\u00fc bu ba\u015far\u0131s\u0131yla Rookies Cup'ta \u015fampiyonlu\u011fa ula\u015fan ilk T\u00fcrk sporcu unvan\u0131n\u0131 ald\u0131.\r\n\r\n,Can \u00d6nc\u00fc d\u00fcnya \u015fampiyonlu\u011funun ard\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Harika bir yar\u0131\u015ft\u0131. \u0130stedi\u011fim gibi start alamad\u0131m. ,\u015eampiyonluk yar\u0131\u015f\u0131 gibi oldu\u011fu i\u00e7in biraz gergindim. Zorlamak i\u00e7in son turlar\u0131 bekledim ve zaman\u0131 gelince ata\u011fa ge\u00e7tim. ,Hem yar\u0131\u015f\u0131 hem de \u015fampiyonlu\u011fu kazand\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in \u00e7ok mutluyum. Tak\u0131m\u0131ma ve beni destekleyen herkese te\u015fekk\u00fcr ederim" dedi.\r\n\r\n\r\n,Rookies Cup'ta sezonun son yar\u0131\u015f\u0131 22-23 Eyl\u00fcl'de \u0130spanya'daki Aragon Pisti'nde ger\u00e7ekle\u015ftirilecek.\r\n,D\u00fcnya Supersport \u015fampiyonu Kenan Sofuo\u011flu ve Toprak Razgatl\u0131o\u011flu da gen\u00e7 \u015fampiyonu ilk tebrik edenler aras\u0131ndayd\u0131.\r\n\r\n