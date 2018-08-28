Türkiye nükleer geliştirir mi?

T\u00fcrkiye n\u00fckleer silah geli\u015ftirebilir mi? ,Eski Almanya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Sigmar Gabriel, Ankara-Washington hatt\u0131ndaki gerilimle ba\u011flant\u0131l\u0131 olarak, T\u00fcrkiye'nin Bat\u0131'dan tamamen kopmas\u0131 durumunda uzun vadede n\u00fckleer silahlanmaya gitmesi tehdidinin bulundu\u011funu belirtmi\u015fti.,Uzmanlar, T\u00fcrkiye'nin n\u00fckleer silah \u00fcretebilecek potansiyele sahip oldu\u011funu ifade etti.\r\n\r\n,Sputnik'e deme\u00e7 veren BM Biyolojik Komisyonu eski \u00fcyesi \u0130gor Nikulin, "T\u00fcrkiye, elbette bir potansiyele sahip. Olduk\u00e7a geli\u015fmi\u015f bir \u00fclke ve bu alanda uzman yeti\u015ftirebilece\u011fi gibi yurtd\u0131\u015f\u0131ndan da uzman getirebilir" dedi.\r\n\r\n,Rusya'n\u0131n in\u015fa edece\u011fi Akkuyu n\u00fckleer g\u00fc\u00e7 santrali de dahil T\u00fcrkiye'de in\u015fa edilecek n\u00fckleer santrallerden bahseden Nikulin, Ankara'n\u0131n i\u015flenmi\u015f n\u00fckleer yak\u0131tlar\u0131 nerede toplanaca\u011f\u0131 konusunu \u015fimdilik belirsiz s\u00fcreli\u011fine rafa kald\u0131rmas\u0131n\u0131n \u015f\u00fcphe uyand\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, "E\u011fer T\u00fcrkiye kendi ba\u015f\u0131na hareket ederse 10 y\u0131lda, teknik yard\u0131m al\u0131rsa 5-6 y\u0131lda n\u00fckleer silah geli\u015ftirebilir" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Baz\u0131 \u00fclkelerin buna kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Kostikin, "\u015eu anda hi\u00e7 kimse, n\u00fckleer \u00fclkeler kul\u00fcb\u00fcn\u00fcn geni\u015flemesini istemiyor. N\u00fckleer silah sahibi t\u00fcm \u00fclkeler, bunu engellemeye \u00e7al\u0131\u015facak. E\u011fer Ortado\u011fu'da n\u00fckleer silah geli\u015ftirilirse, bu durum istikrars\u0131zl\u0131\u011fa neden olur" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Askeri ve Siyasi Analiz B\u00fcrosu ve kitle imha silahlar\u0131 uzman\u0131 Nikolay Kostikin, T\u00fcrkiye'nin kimyasal silah geli\u015ftirme hedefi koymas\u0131 halinde bu hedefe ula\u015fmay\u0131 \u00f6nleyecek bir neden bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\n,N\u00fckleer Silahlar\u0131n Yay\u0131lmas\u0131n\u0131 \u00d6nleme Anla\u015fmas\u0131'n\u0131n T\u00fcrkiye'yi bir s\u00fcre dizginleyece\u011fini ancak ABD'nin eylemlerinin Ankara'y\u0131 ciddi tedbirler almaya itebilece\u011fini savunan Rus uzman, "Anla\u015fma, elbette T\u00fcrkiye'yi dizginleyecek. Bat\u0131'yla ili\u015fkiler her \u015feye ra\u011fmen istikrarl\u0131 olacak. Ancak Bat\u0131, T\u00fcrkiye'yi haydut devlet kategorisine koyarsa, o zaman her \u015fey m\u00fcmk\u00fcn" diye ekledi.\r\n\r\n,Haber7,Ruslar tarih bile verdi!