Türkiye resti çekti! Batı kuduracak

\u00c7avu\u015fo\u011flu ayr\u0131ca Azerbaycan'\u0131n FET\u00d6 ile m\u00fccadelede T\u00fcrkiye\u2019ye en g\u00fc\u00e7l\u00fc deste\u011fi veren \u00fclkelerin ba\u015f\u0131nda geldi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, \u0130ran\u2019a y\u00f6nelik yapt\u0131r\u0131mlara kar\u015f\u0131 olduklar\u0131n\u0131 belirterek, "Birle\u015fmi\u015f Milletlerin yapt\u0131r\u0131mlar\u0131na tabii her \u00fclke gibi biz de uyar\u0131z ama ABD olsun, ba\u015fka bir \u00fclke olsun, Avrupa Birli\u011fi olsun onlar\u0131n bir \u00fclkeye y\u00f6nelik yapt\u0131r\u0131m kararlar\u0131na uymak zorunda de\u011filiz" dedi. ,D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, resmi temaslarda bulunmak \u00fczere geldi\u011fi Azerbaycan\u2019\u0131n ba\u015fkenti Bak\u00fc\u2019de Azerbaycan D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Elmar Memmedyarov\u2019la bir araya geldi. G\u00f6r\u00fc\u015fmede Azerbaycan ve T\u00fcrkiye aras\u0131ndaki i\u015fbirli\u011finin g\u00fc\u00e7lendirilmesi ba\u015fta olmak \u00fczere iki \u00fclke aras\u0131ndaki ili\u015fkiler ele al\u0131nd\u0131. \u0130ki bakan g\u00f6r\u00fc\u015fmenin ard\u0131ndan ortak bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 d\u00fczenledi. Her ziyarette karde\u015flik ba\u011flar\u0131n\u0131n g\u00fc\u00e7lendi\u011fini vurgulayan \u00c7avu\u015fo\u011flu, \u201c\u0130ki \u00fclke aras\u0131ndaki ili\u015fkileri daha da g\u00fc\u00e7lendiriyoruz. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki s\u00fcre\u00e7te uluslararas\u0131 platformda i\u015fbirli\u011fimizi g\u00fc\u00e7lendirece\u011fiz. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde ne oluyor, nereye gidiyor bunlar\u0131 de\u011ferlendirdik\u201d dedi.\r\n,Azerbaycan\u2019\u0131n ger\u00e7ekten dost oldu\u011funu \u00f6zellikle 15 Temmuz g\u00fcn\u00fc g\u00f6sterdi\u011fini belirten Bakan \u00c7avu\u015fo\u011flu, \u201cFET\u00d6 ile m\u00fccadelede T\u00fcrkiye\u2019ye en g\u00fc\u00e7l\u00fc deste\u011fi veren \u00fclkelerin ba\u015f\u0131nda gelmektedir. FET\u00d6 bir\u00e7ok \u00fclkede okul a\u00e7\u0131yor ve ge\u00e7mi\u015fte a\u00e7t\u0131. Esasen bu okullar sayesinde o bulundu\u011fu \u00fclkenin t\u00fcm kurumlar\u0131na s\u0131zmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Baz\u0131 karde\u015f \u00fclkeler i\u00e7in bu ge\u00e7 olmu\u015ftur, \u00f6rne\u011fin K\u0131rg\u0131zistan. FET\u00d6, K\u0131rg\u0131zistan\u2019da t\u00fcm her yeri ku\u015fatm\u0131\u015ft\u0131r. Azerbaycan, zamanl\u0131ca tedbir ald\u0131 ama yine FET\u00d6\u2019n\u00fcn t\u00fcm kurumlara s\u0131zmas\u0131n\u0131 bence iyi takip etmeleri gerekiyor. \u00c7\u00fcnk\u00fc bunlar ger\u00e7ekten \u00e7ok sinsi. Okullar konusunda biz \u00e7ocuklar\u0131n ve ailelerin olumsuz etkilenmesini istemeyiz. O nedenle Azerbaycan, bu okullar\u0131 Maarif Vakf\u0131na devreder, devral\u0131rsa biz destek veririz ama onun d\u0131\u015f\u0131nda Maarif Vakf\u0131 1 y\u0131l i\u00e7inde bir\u00e7ok \u00fclkede okullar a\u00e7t\u0131. Sadece liseler de\u011fil, orta \u00f6\u011fretim de\u011fil, \u00fcniversiteler de a\u00e7t\u0131. Azerbaycan\u2019da da her alanda oldu\u011fu gibi e\u011fitim alan\u0131nda da i\u015fbirli\u011fimizi g\u00fc\u00e7lendirece\u011fiz\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,\u0130ran\u2019a y\u00f6nelik yapt\u0131r\u0131mlara kar\u015f\u0131 olduklar\u0131n\u0131 ifade eden \u00c7avu\u015fo\u011flu, \u201dBirle\u015fmi\u015f Milletlerin yapt\u0131r\u0131mlar\u0131na tabii her \u00fclke gibi biz de uyar\u0131z ama ABD olsun, ba\u015fka bir \u00fclke olsun, Avrupa Birli\u011fi olsun onlar\u0131n bir \u00fclkeye y\u00f6nelik yapt\u0131r\u0131m kararlar\u0131na uymak zorunda de\u011filiz. Rusya\u2019ya y\u00f6nelik AB\u2019nin yapt\u0131r\u0131m kararlar\u0131 oldu, biz bunlara da kat\u0131lmad\u0131k. Yapt\u0131r\u0131mlar\u0131 da do\u011fru bulmuyoruz. Yani ABD, FET\u00d6\u2019n\u00fcn verdi\u011fi zaman T\u00fcrkiye ilkesel bir tutumundan vazge\u00e7mez. ABD bize FET\u00d6\u2019y\u00fc vermek zorundad\u0131r, biz m\u00fcttefikiz. FET\u00d6 bir ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn lideridir. Ayr\u0131ca T\u00fcrkiye\u2019de bir darbe giri\u015fiminde bulunmu\u015ftur. Dolay\u0131s\u0131yla bunu ba\u015fka bir \u015farta ba\u011flamak do\u011fru de\u011fil. \u0130ran\u2019\u0131n k\u00f6\u015feye s\u0131k\u0131\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 ve yapt\u0131r\u0131mlara tabi tutulmas\u0131n\u0131 da do\u011fru bulmuyoruz. Biz bu t\u00fcr yapt\u0131r\u0131mlara kar\u015f\u0131y\u0131z ve bu ilkesel bir tutumdur\u201d diye konu\u015ftu.\r\n \r\n,.,ABD\u2019den al\u0131nmas\u0131 planlanan F-35\u2019ler konusunda ise \u00c7avu\u015fo\u011flu, \u201cBiz F-35\u2019lerin zaten iki tanesini teslim ald\u0131k. \u015eimdi e\u011fitim \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devem ediyor. \u00d6demeleri zamanl\u0131ca yap\u0131yoruz, hi\u00e7bir borcumuz yok. Ayr\u0131ca bu \u00e7ok tarafl\u0131 bir proje ve T\u00fcrkiye\u2019de bu \u00e7ok tarafl\u0131 projenin ortaklar\u0131ndan bir tanesi. \u00d6yle kolayca bir T\u00fcrkiye\u2019ye vermiyoruz ya da T\u00fcrkiye olmayacak olmaz. \u00c7\u00fcnk\u00fc biz \u00fcretimde de var\u0131z. Bunlar\u0131n baz\u0131 par\u00e7alar\u0131n\u0131 biz yap\u0131yoruz T\u00fcrkiye\u2019de. Kongrede buna benzer \u015feyler olabilir ama gerek ABD, gerekse herhangi bir \u00fclke \u015funu anlamal\u0131d\u0131r. Dayatmayla, yapt\u0131r\u0131mlarla T\u00fcrkiye\u2019den bir netice almak m\u00fcmk\u00fcn de\u011fildir. Diyalogla, diplomasiyle, dostane yakla\u015f\u0131mla ve sayg\u0131 d