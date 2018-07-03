Türkiye, Rusların bir numaralı tatil noktası

T\u00fcrkiye, bu y\u0131l\u0131n ocak-may\u0131s d\u00f6neminde Rus turistlerin bir numaral\u0131 tatil noktas\u0131 oldu.\r\n,Rusya Tur Operat\u00f6rleri Birli\u011fi'nden (ATOR) yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, bu y\u0131l\u0131n ocak-may\u0131s d\u00f6neminde 2017'nin ayn\u0131 d\u00f6nemine g\u00f6re y\u00fczde 49,6\u2019l\u0131k art\u0131\u015fla 1 milyon 400 bin Rus turistin Antalya\u2019y\u0131 ziyaret etti\u011fi belirtildi.\r\n,Sadece may\u0131sta ge\u00e7en y\u0131la k\u0131yasla y\u00fczde 27,29\u2019luk art\u0131\u015fla 3,7 milyon Rus\u2019un T\u00fcrkiye\u2019yi ziyaret etti\u011fi bildirilen a\u00e7\u0131klamada, bu y\u0131l\u0131n ocak-may\u0131s d\u00f6neminde Rus turistlerin bir numaral\u0131 tatil noktas\u0131n\u0131n T\u00fcrkiye oldu\u011funun alt\u0131 \u00e7izildi.\r\n,T\u00fcrkiye\u2019yi bu y\u0131l yakla\u015f\u0131k 6 milyon Rus turistin ziyaret etmesi bekleniyor.\r\n,T\u00fcrkiye'yi ziyaret eden Rus turistlerin say\u0131s\u0131, bu y\u0131l\u0131n ocak-may\u0131s d\u00f6neminde y\u00fczde 49,6 artt\u0131.\r\n