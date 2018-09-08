Türkiye-Rusya-İran 'yerel para birimi' konusunda anlaştı

\u0130ran Merkez Bankas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Abdunnas\u0131r Himmeti, T\u00fcrkiye, Rusya ve \u0130ran'\u0131n yerel para birimleriyle ticaret yapma konusunda mutab\u0131k kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Himmeti, bas\u0131na yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, yak\u0131n bir gelecekte T\u00fcrkiye ve Rusya Merkez Bankalar\u0131n\u0131n y\u00f6neticileriyle bir araya geleceklerini ve mutab\u0131k kal\u0131nan hususlar\u0131n h\u0131zl\u0131ca uygulamaya ge\u00e7mesini temenni ettiklerini ifade etti.,\u0130ran'\u0131n ba\u015fkenti Tahran'da d\u00fczenlenen Suriye konulu zirvede Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ve Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin'in de kat\u0131l\u0131m\u0131yla verimli g\u00f6r\u00fc\u015fmeler yapt\u0131klar\u0131n\u0131 aktaran Abdunnas\u0131r Himmeti, petrol, gaz ve temel \u00fcr\u00fcnlerin al\u0131\u015fveri\u015fi ile bankac\u0131l\u0131k konular\u0131nda uzla\u015f\u0131 sa\u011fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti., Himmeti, 3 \u00fclkenin de ticarette dolar\u0131n devre d\u0131\u015f\u0131 b\u0131rak\u0131lmas\u0131 konusunda hemfikir oldu\u011funu, T\u00fcrkiye-Rusya-\u0130ran'\u0131n kendi para birimleriyle ticaret yapaca\u011f\u0131n\u0131 ve belirlenen kur \u00fczerinden i\u015flem yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131.,Bu arada Himmeti, ge\u00e7en ay \u0130ran'da petrol d\u0131\u015f\u0131 ihracattan sa\u011flanan 2 milyar 500 milyon dolar tutar\u0131ndaki gelirin, temel \u00fcr\u00fcnler ve fabrikalara hammadde ithalat\u0131 i\u00e7in d\u00fc\u015f\u00fck kurdan ithalat\u00e7\u0131lara tahsis edildi\u011fini, bundan sonra da serbest piyasada 16 bin t\u00fcmen olan avroyu ithalat\u00e7\u0131lara 9 bin t\u00fcmenden satacaklar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.