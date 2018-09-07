Türkiye Rusya şifresiz canlı izle | Türkiye, Rusya milli maç hangi kanalda?

T\u00fcrkiye Rusya ma\u00e7\u0131 \u015fifresiz canl\u0131 izle, skoru ka\u00e7 ka\u00e7 ve hangi kanalda \u015fifresiz? ile ilgili merak ettilerinize haberimizden ula\u015fabilirsiniz. ,\u015eenol G\u00fcne\u015f Spor Kompleksi Medical Park Stad\u0131\u2019n\u0131n ev sahipli\u011fi yapaca\u011f\u0131 T\u00fcrkiye-Rusya UEFA Uluslar Ligi ma\u00e7\u0131 saat 21.45'te ba\u015flayacak. ,A Milli Tak\u0131m\u0131'm\u0131z Trabzon \u015eenol G\u00fcne\u015f Stad'\u0131nda 2018 D\u00fcnya Kupas\u0131 ev sahibi Rusya'y\u0131 konuk ediyor. ,UEFA taraf\u0131ndan bu sene ilk kez d\u00fczenlenen Uluslar Ligi kapsam\u0131nda kar\u015f\u0131la\u015facak olan T\u00fcrkiye, turnuvaya galibiyetle ba\u015flamak istiyor. ,Rusya ise D\u00fcnya Kupas\u0131'nda g\u00f6sterdi\u011fi g\u00fczel performans\u0131n devam\u0131n\u0131n pe\u015finde. ,Peki T\u00fcrkiye Rusya ma\u00e7\u0131 \u015fifresiz canl\u0131 izle, skoru ka\u00e7 ka\u00e7 ve hangi kanalda \u015fifresiz yay\u0131nlan\u0131yor? \u0130\u015fte detaylar...,Ma\u00e7\u0131n hangi kanalda yay\u0131nlaca\u011f\u0131 hen\u00fcz belli olmad\u0131.,T\u00dcRK\u0130YE: Serkan K\u0131r\u0131nt\u0131l\u0131, \u015eener, Serdar, \u00c7a\u011flar, Hasan Ali, Mehmet, Okay, Cengiz, Yusuf, Hakan, Cenk.,RUSYA: Lunev, Dzhikiya, Kudryashov, Neustadter, Fernandes, Gazinskiy, Kuzyaev, Zobnin, Cheryshev, Erokshin, Dzyuba.,Ay-y\u0131ld\u0131zl\u0131 ekip, Rusya kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131 ile 2018 y\u0131l\u0131ndaki ilk resmi ma\u00e7\u0131n\u0131 oynayacak. Milli tak\u0131m, 2018\u2019de oynad\u0131\u011f\u0131 5 haz\u0131rl\u0131k ma\u00e7\u0131nda 2 galibiyet ve 3 beraberlik ald\u0131 ve yenilgi y\u00fcz\u00fc g\u00f6rmedi. ,Bu ma\u00e7larda 8 gol atan milliler, kalesinde ise 6 gole engel olamad\u0131. Bu y\u0131l oynad\u0131\u011f\u0131 ilk kar\u015f\u0131la\u015fmada Antalya\u2019da \u0130rlanda Cumhuriyeti\u2019ni 1-0 ma\u011flup eden milliler, deplasmanda Karada\u011f ile 2-2 berabere kald\u0131, \u0130stanbul\u2019da ise \u0130ran\u2019\u0131 2-1 yendi. ,Milli tak\u0131m, haziran ay\u0131nda \u0130svi\u00e7re\u2019de oynanan ma\u00e7ta Tunus ile 2-2, deplasmanda da Rusya ile 1-1 berabere kald\u0131.,\u00dclke s\u0131ralamalar\u0131na g\u00f6re UEFA \u00fcyesi 55 federasyonun milli tak\u0131mlar\u0131n\u0131n A, B, C ve D liglerine ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 organizasyonda, A ve B liglerinde yer alan 12'\u015fer tak\u0131m, d\u00f6rt grupta \u00fc\u00e7er \u00fclke ile m\u00fccadele edecek. C liginde bir grupta \u00fc\u00e7 \u00fclke, di\u011fer \u00fc\u00e7 grupta d\u00f6rder \u00fclke boy g\u00f6sterecek. D liginde ise d\u00f6rt grupta d\u00f6rder \u00fclke yer alacak. Liglerinde ayn\u0131 grupta yer alan tak\u0131mlar, birbirleriyle deplasmanda ve evinde olmak \u00fczere ma\u00e7lara \u00e7\u0131kacak.,<p><span style="color:rgb(255, 255, 255)"><span style="background-color:rgb(255, 0, 0)"><a href="http:\/\/www.aztv.az\/program.php?lang=az" target="_blank">AZ TV YAYINI \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYINIZ<\/a><\/span><\/span><\/p>,<p><a href="http:\/\/www.idmantv.az\/" target="_blank"><span style="color:rgb(255, 255, 255)"><span style="background-color:rgb(255, 0, 0)">\u0130DMAN TV YAYINI \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYINIZ<\/span><\/span><\/a><\/p>