Türkiye şaha kalktı! Türkiye'nin turizm geliri yüzde 30 arttı

T\u00dc\u0130K, turizm geliri art\u0131\u015f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,Ziyaret\u00e7iler, seyahatlerini ki\u015fisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu \u00e7eyrekte yap\u0131lan harcamalar\u0131n 5 milyar 463 milyon 809 bin $\u2019\u0131n\u0131 ki\u015fisel harcamalar, 1 milyar 580 milyon 782 bin $\u2019\u0131n\u0131 ise paket tur harcamalar\u0131 olu\u015fturdu.\r\n\r\n,\r\nBu \u00e7eyrekte yabanc\u0131lar\u0131n ortalama harcamas\u0131 602 $, yurt d\u0131\u015f\u0131nda ikamet eden vatanda\u015flar\u0131n ortalama harcamas\u0131 ise 885 $ oldu.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye'nin turizm gelirinde rekor art\u0131\u015f ya\u015fand\u0131.,\r\n\u00dclkemizden \u00e7\u0131k\u0131\u015f yapan ziyaret\u00e7i say\u0131s\u0131 2018 y\u0131l\u0131 II. \u00e7eyre\u011finde bir \u00f6nceki y\u0131l\u0131n ayn\u0131 \u00e7eyre\u011fine g\u00f6re %24,9 artarak 11 milyon 67 bin 987 ki\u015fi oldu. Bunlar\u0131n %89\u2019unu 9 milyon 855 bin 102 ki\u015fi ile yabanc\u0131lar, %11\u2019ini ise 1 milyon 212 bin 885 ki\u015fi ile yurt d\u0131\u015f\u0131nda ikamet eden vatanda\u015flar olu\u015fturdu.\r\n\r\n,\r\nYurt i\u00e7inde ikamet edip ba\u015fka \u00fclkeleri ziyaret eden vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n harcamalar\u0131ndan olu\u015fan turizm gideri, ge\u00e7en y\u0131l\u0131n ayn\u0131 \u00e7eyre\u011fine g\u00f6re %19 artarak 1 milyar 650 milyon 276 bin $ oldu. Bunun 1 milyar 421 milyon 872 bin $\u2019\u0131n\u0131 ki\u015fisel, 228 milyon 404 bin $\u2019\u0131n\u0131 ise paket tur harcamalar\u0131 olu\u015fturdu.\r\n\r\n,\r\nBu \u00e7eyrekte yurt d\u0131\u015f\u0131n\u0131 ziyaret eden vatanda\u015f say\u0131s\u0131 bir \u00f6nceki y\u0131l\u0131n ayn\u0131 \u00e7eyre\u011fine g\u00f6re %4,4 azalarak 2 milyon 194 bin 58 ki\u015fi oldu. Bunlar\u0131n ki\u015fi ba\u015f\u0131 ortalama harcamas\u0131 752 $ olarak ger\u00e7ekle\u015fti.