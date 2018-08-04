Türkiye savunmada atağa kalktı!

\u0130\u015fte T\u00fcrkiye'ye \u00e7a\u011f atlatacak milli savunma projeleri\r\n,Kombine \u00c7oklu Mini Uydu Geli\u015ftirme ve Entegre Projesinin konsept ve fizibilite \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n tamamlanmas\u0131\r\n,Lazer Silah Sistemi Geli\u015ftirilmesine y\u00f6nelik ihtiya\u00e7 analizinin tamamlanmas\u0131\r\n,Elektromanyetik F\u0131rlatma Sistemi Geli\u015ftirilmesine y\u00f6nelik ihtiya\u00e7 analizinin tamamlanmas\u0131\r\n,Anti tank m\u00fchimmatlar\u0131n\u0131 z\u0131rhl\u0131 ara\u00e7lar\u0131m\u0131za ula\u015fmadan \u00f6nce radar ile tespit edip ve par\u00e7ac\u0131k yap\u0131l\u0131 m\u00fchimmatlar ile bertaraf edebilecek PULAT Aktif Koruma Sisteminin 40 adet M60TM tank\u0131na entegre edilmesi\r\n,Uydu F\u0131rlatma Projesi \u0130kinci Faz\u0131\u2019nda s\u00f6zle\u015fme imzalanmas\u0131 30 cm Alt\u0131 \u00c7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fckl\u00fc Yerli G\u00f6zlem Uydusu Projesinin Ba\u015flat\u0131lmas\u0131\r\n\r\n,ALTAY G\u00fc\u00e7 Grubunun (motor ve transmisyon sistemleri) geli\u015ftirilmesi projesinin s\u00f6zle\u015fme takviminin ba\u015flat\u0131lmas\r\n\r\n,G\u00fcd\u00fcml\u00fc G\u00fcd\u00fcms\u00fcz Roketlerin ve Hava Savunma Sistemlerinin Test Alan\u0131n\u0131n Tahsisi ve \u0130n\u015fas\u0131na y\u00f6nelik s\u00f6zle\u015fme imzalanmas\u0131\r\n\r\n,Taarruzi \u0130HA Geli\u015ftirilmesi (AKINCI) Projesi kapsam\u0131nda yakla\u015f\u0131k 1,5 ton faydal\u0131 y\u00fck (kamera, m\u00fchimmat) ta\u015f\u0131ma kapasitesine sahip S\u0130HA \u00f6n tasar\u0131m faaliyetlerinin tamamlanmas\r\n\r\n,H\u0130SAR Hava Savunma F\u00fcze Sistemi Projesi kapsam\u0131nda Aksaray At\u0131\u015f b\u00f6lgesinde at\u0131\u015fl\u0131 testlerin ger\u00e7ekle\u015ftirilmesi\r\n\r\n,250 tank\u0131 i\u00e7eren ALTAY Seri \u00dcretim Projesinin s\u00f6zle\u015fmesinin imzalanmas\u0131\r\n\r\n,Hafif, orta ve a\u011f\u0131r olmak \u00fczere 3 farkl\u0131 s\u0131n\u0131fta \u0130nsans\u0131z Kara Ara\u00e7lar\u0131 Geli\u015ftirilmesi Projesinin ba\u015flat\u0131lmas\u0131\r\n\r\n,100 kg ve alt\u0131nda yer alan mikro uydular\u0131, 400 km irtifadaki y\u00f6r\u00fcngeye yerle\u015ftirilebilecek kapasitede Mikro Uydu F\u0131rlatma Sistemi Geli\u015ftirilmesine y\u00f6nelik \u00fcretim\/test altyap\u0131s\u0131 ve f\u0131rlatma \u00fcss\u00fc kurulmas\u0131 yetene\u011finin kazan\u0131lmas\u0131 amac\u0131yla s\u00f6zle\u015fme imzalanmas\r\n\r\n,\u00d6zg\u00fcn Helikopter ve ATAK Helikopterinde kullan\u0131lmak \u00fczere geli\u015ftirilmekte olan ve ilk \u00e7ekirde\u011finin ate\u015flemesi yap\u0131lan Turbo\u015faft Motorun Kavramsal Tasar\u0131m A\u015famas\u0131n\u0131n tamamlanmas\u0131\r\n\r\n,Silahl\u0131 H\u00dcRKU\u015e U\u00e7a\u011f\u0131 (H\u00dcRKU\u015e-\u00ad\u2010C) Geli\u015ftirilmesi ve Seri \u00dcretimine y\u00f6nelik ihalenin sonu\u00e7land\u0131r\u0131larak y\u00fcklenici firman\u0131n belirlenmesi\r\n\r\n,Mevcutta 52 adet bulunan Bayraktar TB2 \u0130HA say\u0131s\u0131; Jandarma Genel Komutanl\u0131\u011f\u0131na yap\u0131lacak 6 adet Silahl\u0131 TB2 \u0130HA (S\u0130HA) teslimat\u0131 ile % 12 artt\u0131r\u0131larak 58\u2019e \u00e7\u0131kar\u0131larak \u0130nsans\u0131z Hava Arac\u0131 envanterinin artt\u0131r\u0131lmas\u0131\r\n\r\n,Uzun Menzilli B\u00f6lge Hava ve F\u00fcze Savunma Sistemi Geli\u015ftirilmesine y\u00f6nelik tasar\u0131m\u0131n ilk a\u015famas\u0131n\u0131n tamamlanmas\u0131\r\n\r\n,Hava Platformlar\u0131na Uzaktan Elektronik Destek\/Elektronik Taarruz Kabiliyeti Kazand\u0131r\u0131lmas\u0131 Projesinde (Hava SOJ) s\u00f6zle\u015fme imzalanmas\u0131\r\n\r\n,Milli Baz \u0130stasyonu Geli\u015ftirilmesi (ULAK) Projesi kapsam\u0131nda, halihaz\u0131rda kurulu bulunan 200 Milli Baz \u0130stasyonu say\u0131s\u0131n\u0131n % 100\u2019\u00fcn \u00fczerinde bir art\u0131\u015fla 489'a \u00e7\u0131kar\u0131lmas\r\n\r\n,\u0130nsans\u0131z Hava Ara\u00e7lar\u0131 Yerlilik Oran\u0131n\u0131n Artt\u0131r\u0131lmas\u0131 (ANKA-\u00ad\u2010S) Projesi kapsam\u0131nda ANKA-\u00ad\u2010S Platformu \u00fczerinde CATS Sisteminin (kamera) kullan\u0131lmaya ba\u015flanmas\u0131\r\n\r\n,Ta\u015f\u0131nabilir Erken \u0130hbar Radar Sistemlerinin (TE\u0130RS) tasar\u0131m\u0131n\u0131n tamamlanmas\u0131\r\n\r\n,G\u00d6KT\u00dcRK Yenileme Uydu Sistemi Geli\u015ftirilmesi Projesinin ihalesinin tamamlanmas\u0131\r\n\r\n,T\u00fcrksat 6A Uydusu Geli\u015ftirilmesi Projesi kapsam\u0131nda g\u00f6rev y\u00fck\u00fc \u00fcretim testlerinin tamamlanmas\u0131\r\n\r\n,20 mm taret ve burun topu (ATAK Helikopteri Burun Topu) sisteminin milli\/yerli imk\u00e2nlarla geli\u015ftirilmesine y\u00f6nelik s\u00f6zle\u015fme m\u00fczakerelerinin tamamlanmas\u0131\r\n\r\n,Z\u0131rhl\u0131 Ara\u00e7 Teslimatlar\u0131 Projeleri kapsam\u0131nda Kirpi II, Akaryak\u0131t Tankeri, Olay Yeri \u0130nceleme Arac\u0131, Z\u0131rhl\u0131 Komuta Kontrol Arac\u0131, Z\u0131rhl\u0131 Mini Ekskavat\u00f6r gibi farkl\u0131 tiplerde toplam 431 ara\u00e7 teslimat\u0131 yap\u0131lmas\u0131\r\n\r\n,MPT-\u00ad\u201076 Projesi kapsam\u0131nda 5.500 adet t\u00fcfe\u011fin teslimat\u0131n\u0131n yap\u0131lmas\u0131\r\n\r\n,Sava\u015f u\u00e7aklar\u0131m\u0131zda kullan\u0131lan modern m\u00fchimmatlar\u0131n yerli imkanlarla geli\u015ftirilerek tedarik edilmesi,Sanayi ve Teknoloji Bakan\u0131 Mustafa Varank, Twitter hesab\u0131ndan g\u00f6rse