Türkiye Sudan'dan petrol çıkartacak

T\u00fcrkiye'nin Sudan'dan tar\u0131m arazisi ald\u0131\u011f\u0131 ve \u00fczerinde \u00fcretim faaliyetleri yapaca\u011f\u0131 daha \u00f6cneden g\u00fcndeme gelmi\u015fti. Bu konu anla\u015fma ile resmiyete d\u00f6k\u00fcld\u00fc. ,T\u00fcrkiye'nin Sudan ile yapt\u0131\u011f\u0131 anla\u015fman\u0131n bir de s\u00fcrpriz maddesi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Daha \u00f6nce hi\u00e7 g\u00fcndeme gelemyen bu konu bizzat Tar\u0131m bakan\u0131 Bekir Pakdemirli taraf\u0131ndan duyruldu.,\r\nPakdemirli, T\u00fcrkiye Petrolleri Anonim Ortakl\u0131\u011f\u0131 (TPAO) ile Sudan Petrol Bakanl\u0131\u011f\u0131 aras\u0131nda bir sahan\u0131n geli\u015ftirilmesi i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma anla\u015fmas\u0131 imzaland\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyuruken, Pakdemirli, bu anla\u015fma i\u00e7in "TPAO anla\u015fmas\u0131n\u0131n akabinde ba\u015flang\u0131\u00e7ta 100 milyon dolara varan yat\u0131r\u0131m Sudan\u2019a yap\u0131lacak" dedi.,Petrol a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6nemli bir rezervi oldu\u011fu bilinen Hartum'da yap\u0131lacak faaliyetler T\u00fcrkiye i\u00e7in olduk\u00e7a b\u00fcy\u00fck \u00f6neme sahip. Son d\u00f6nemde enerji alan\u0131nda at\u0131lan ad\u0131mlar\u0131 per\u00e7inleyecek bir proje olan Sudan'da petrol arama faaliyetleri, k\u0131sa s\u00fcrede Port-Sudan \u00fczerinden T\u00fcrkiye'ye g\u00f6nderilecek ve i\u015flenip sat\u0131\u015f\u0131 sa\u011flanacak.,T\u00fcrkiye'nin Sudan ile imzalad\u0131\u011f\u0131 ikili anla\u015fma ile Ankara, Hartum'da petrol arama tarama faaliyetleri yapabilecek. Faaliyetler bizzat T\u00fcrkiye Petrolleri Anonim Ortakl\u0131\u011f\u0131 ile ortakla\u015fa y\u00fcr\u00fct\u00fclecek.,T\u00fcrkiye Sudan ve \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc \u00fclkelerin g\u0131da arz g\u00fcvenli\u011fini sa\u011flayacak olan 780 bin 500 hektarl\u0131k arazinin koordinatlar\u0131n\u0131 T\u00fcrkiye'ye verdi ve arazilerin kullan\u0131m hakk\u0131n\u0131 Ankara'ya devretti.,Yerli petrol konusunda adeta bir devrim olacak olan Sudan'daki arama tarama faaliyetleri, \u00fclke ekonomine \u00f6nemli bir getiri sa\u011flayacak.