Türkiye sutopunda Yunanistan'dan 26 fark yedi

Kom\u015fu farkl\u0131 ge\u00e7ti...,\u0130spanya'n\u0131n Barcelona kentinde d\u00fczenlenen ve T\u00fcrkiye'nin erkek ile kad\u0131n milli tak\u0131mlar\u0131n\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 organizasyonda \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc g\u00fcn m\u00fcsabakalar\u0131 oynand\u0131.\r\n\r\n,M\u0130LL\u0130LER 26 FARK YED\u0130\r\n\r\n,Erkeklerde C Grubu'nda ilk ma\u00e7\u0131na \u00e7\u0131kan T\u00fcrkiye, Yunanistan'a 27-1 yenildi. ,Milli sporcular, grubun ikinci ma\u00e7\u0131nda, 18 Temmuz \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc H\u0131rvatistan ile kar\u015f\u0131la\u015facak.,.,33. Avrupa Sutopu \u015eampiyonas\u0131'n\u0131n erkekler kategorisinde T\u00fcrkiye, Yunanistan'a 27-1 kaybetti.