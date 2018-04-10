Türkiye teknoparklarda rekora koşuyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan\u0131 \u00d6zl\u00fc, "Teknoparklar\u0131n 2001'de kurulmaya ba\u015flanmas\u0131ndan beri bir y\u0131l i\u00e7inde en fazla 7 teknopark kurulmu\u015fken, bu y\u0131l\u0131n 3 ay\u0131nda 8 teknoparkla \u015fimdiye kadarki en y\u00fcksek say\u0131ya \u00e7ok k\u0131sa s\u00fcrede ula\u015f\u0131ld\u0131." dedi.\r\n,\u00dcr\u00fcnlerin ticarile\u015fmesiyle T\u00fcrkiye'de ilave katma de\u011fer yarat\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 anlatan \u00d6zl\u00fc, \u00fclkenin bu amaca hizmet eden en \u00f6nemli ara y\u00fczlerinden biri olan teknoloji geli\u015ftirme b\u00f6lgelerinin (teknopark) yenilik ve teknoloji ekosistemine her ge\u00e7en g\u00fcn daha fazla katk\u0131 verdi\u011fini bildirdi.\r\n,Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan\u0131 Faruk \u00d6zl\u00fc, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, T\u00fcrk sanayisinin ihracat odakl\u0131 ve uluslararas\u0131 pazarlarda rekabet g\u00fcc\u00fc y\u00fcksek bir yap\u0131ya kavu\u015fturulmas\u0131nda \u00fcniversite-sanayi i\u015f birli\u011finin b\u00fcy\u00fck \u00f6nem arz etti\u011fini belirterek, bu sayede akademik bilginin yeni teknolojilere, bu teknolojilerin de yeni \u00fcr\u00fcnlere d\u00f6n\u00fc\u015fece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,T\u00fcrkiye'deki teknoparklar\u0131n say\u0131lar\u0131n\u0131n giderek artt\u0131\u011f\u0131na i\u015faret eden \u00d6zl\u00fc, 24 ve 31 Mart'da Resmi Gazete'de kurulu\u015f kararlar\u0131 yay\u0131mlanan \u0130stanbul Medeniyet \u00dcniversitesi, Dudullu Organize Sanayi B\u00f6lgesi (OSB) Bo\u011fazi\u00e7i \u00dcniversitesi ve Mersin Tar\u0131m ve G\u0131da \u0130htisas teknoparklar\u0131yla T\u00fcrkiye'deki teknopark say\u0131s\u0131n\u0131n 77'ye ula\u015ft\u0131\u011f\u0131na dikkati \u00e7ekti.\r\n,T\u00fcrkiye'deki teknoparklar\u0131n 56's\u0131nda Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin aktif olarak y\u00fcr\u00fct\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn alt\u0131n\u0131 \u00e7izen \u00d6zl\u00fc, 21 teknoparkta ise in\u015faat ve yap\u0131la\u015fma s\u00fcre\u00e7lerinin devam etti\u011fini belirtti. Bakanl\u0131k olarak son d\u00f6nemde teknoparklar\u0131n kurulu\u015funa ve geli\u015fimine b\u00fcy\u00fck \u00f6nem verdiklerini vurgulayan \u00d6zl\u00fc, \u015f\u00f6yle devam etti: "Ge\u00e7en y\u0131l 5 teknopark kurulu\u015fu ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Bu y\u0131l\u0131n ilk 3 ay\u0131nda ise toplam 8 teknopark kuruldu. Teknoparklar\u0131n 2001'de kurulmaya ba\u015flanmas\u0131ndan beri bir y\u0131l i\u00e7inde en fazla 7 teknopark kurulmu\u015fken, bu y\u0131l\u0131n 3 ay\u0131nda 8 teknoparkla \u015fimdiye kadarki en y\u00fcksek say\u0131ya \u00e7ok k\u0131sa s\u00fcrede ula\u015f\u0131ld\u0131. Bir anlamda rekor olan bu seviye, Bakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131n teknoparklar\u0131 ne kadar \u00f6nemsedi\u011finin bir g\u00f6stergesidir."\r\n,\u00d6zl\u00fc, Eski\u015fehir Teknoloji Geli\u015ftirme B\u00f6lgesi Bilecik \u015eeyh Edebali \u00dcniversitesi ek alan\u0131 kurulu\u015f kararlar\u0131n\u0131n da Resmi Gazete'de yay\u0131mland\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatarak, b\u00f6ylece teknopark bulunan il say\u0131s\u0131n\u0131n 51'e y\u00fckseldi\u011fini dile getirdi.\r\n,YEN\u0130 KURULAN TEKNOPARKLARIN HEDEFLER\u0130: \u0130stanbul Medeniyet \u00dcniversitesi Teknopark\u0131'nda t\u0131p, biyoloji, g\u0131da, malzeme ve tar\u0131m ba\u015fta olmak \u00fczere \u00e7e\u015fitli alanlarda ileri teknolojilerin geli\u015ftirilmesi ve bu sayede katma de\u011ferli \u00fcr\u00fcnlerin ortaya \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131n\u0131n hedeflendi\u011fini anlatan \u00d6zl\u00fc, s\u00f6z konusu teknoparkla \u0130stanbul'un yo\u011fun end\u00fcstriyel faaliyetleri ve co\u011frafi konumu nedeniyle sahip oldu\u011fu hizmet ve sanayi potansiyelinin daha da geli\u015ftirilmesi ve teknoloji, Ar-Ge, yenilik\u00e7ilik kapasitesinin art\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n ama\u00e7land\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,\u00d6zl\u00fc, b\u00f6lgede a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 olarak k\u00fc\u00e7\u00fck ve orta \u00f6l\u00e7ekli firmalar\u0131n yer almas\u0131n\u0131n \u00f6ng\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcne i\u015faret ederek, bu kapsamda gelecek 5 y\u0131l sonunda teknopark b\u00fcnyesinde en az 200 firman\u0131n yer almas\u0131n\u0131n hedeflendi\u011fini bildirdi.\r\n,Dudullu OSB Bo\u011fazi\u00e7i \u00dcniversitesi Teknopark\u0131 ile de T\u00fcrkiye'de son d\u00f6nemde \u00fcniversite-sanayi i\u015f birli\u011finin \u00f6nemli yap\u0131lar\u0131ndan biri olmaya ba\u015flayan OSB'lerdeki teknoparklara bir yenisinin daha eklendi\u011fini vurgulayan \u00d6zl\u00fc, "B\u00f6lgenin Dudullu OSB i\u00e7inde yer almas\u0131ndan dolay\u0131 sanayi ile teknoloji firmalar\u0131 aras\u0131nda ortak \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n y\u00fcr\u00fct\u00fclmesi s\u00f6z konusu olacak ve b\u00f6lgede yer alan i\u015fletmeler ve giri\u015fimciler, Bo\u011fazi\u00e7i \u00dcniversitesinin de katk\u0131lar\u0131ndan yararlanabilecekler." diye konu\u015ftu.\r\n,\u00d6zl\u00fc, Dudullu OSB Bo\u011fazi\u00e7i \u00dcniversitesi Teknopark\u0131'nda Ar-Ge konusunda faaliyet g\u00f6steren t\u00fcm firmalar\u0131n yer almas\u0131n\u0131n \u00f6ng\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc,