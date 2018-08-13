Türkiye'ye 32 milyar dolar gelecek!

'32 milyar dolar d\u00f6viz girdisi bekliyoruz',T\u00fcrkiye Seyahat Acentalar\u0131 Birli\u011fi (T\u00dcRSAB) Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Firuz Ba\u011fl\u0131kaya, Anadolu Ajans\u0131 Finans Masas\u0131'na konuk olarak, T\u00fcrk liras\u0131ndaki de\u011fer kayb\u0131, kur art\u0131\u015flar\u0131 ve turizmle ilgili de\u011ferlendirmelerde bulundu.\r\n\r\n\r\n,32 milyar dolar d\u00f6viz girdisi bekliyoruz. 40 milyon turist hedefini 2017'den beri telaffuz ediyoruz, negatif bir \u015fey olmazsa 40 milyon turist hedefi yakalanacakt\u0131r" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,.,Ba\u011fl\u0131kaya, d\u00f6vizde ya\u015fanan hareketlilikle ilgili, "Kur art\u0131\u015flar\u0131, herhangi bir ekonomik temeli olmayan siyasi nedenlidir. ,Cari a\u00e7\u0131\u011f\u0131n finansman\u0131na en b\u00fcy\u00fck katk\u0131 veren sekt\u00f6rlerden birinin turizm oldu\u011funu s\u00f6yleyen Ba\u011fl\u0131kaya, "Bu y\u0131l turizmin katk\u0131s\u0131 y\u00fczde 50 olacakt\u0131r" dedi. Ba\u011fl\u0131kaya, "Turizm hareketinde ge\u00e7en seneye g\u00f6re y\u00fczde 30 art\u0131\u015f var,T\u00fcrkiye'ye \u015fu anda bir operasyon yap\u0131l\u0131yor" ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\n