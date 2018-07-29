Türkiye'ye alçak tehdit!

Toplant\u0131da konu\u015fan \u0130srail B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Aammy Ravel, Rumlar\u0131n tek tarafl\u0131 do\u011falgaz aramas\u0131na tepki g\u00f6steren T\u00fcrkiye'nin davran\u0131\u015flar\u0131n\u0131 tahrik olarak niteledi. \r\n\r\n,MISIR: GEREK\u0130RSE G\u00dc\u00c7 KULLANACA\u011eIZ\r\n,'ASKER\u0130 M\u00dcDAHELE OLMAMASINI TEMENN\u0130 EDER\u0130M'\r\n,"T\u00fcrk tehditleri nedeniyle \u0130srail'in askeri m\u00fcdahalede bulunmak zorunda kalmamas\u0131n\u0131 temenni ederim" ifadelerini kulland\u0131. ,M\u0131s\u0131r B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Mai Taha Muhammed de gerekirse T\u00fcrkiye'ye kar\u015f\u0131 askeri g\u00fc\u00e7 kullanmaktan \u00e7ekinmeyecekleri tehdidinde bulundu. ,ABD B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Cathleen Doherty ise T\u00fcrkiye'nin Rumlara g\u00f6sterdi\u011fi tavr\u0131n kabul edilemez oldu\u011funu s\u00f6yledi.,Lefko\u015fa'da yap\u0131lan "D\u0131\u015f Rumlar Konferans\u0131"na \u0130srail, M\u0131s\u0131r ve Amerika Birle\u015fik Devletleri'nin Rum Kesimi'ne akredite olan b\u00fcy\u00fckel\u00e7ileri kat\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,K\u0131br\u0131s Rum Kesimi'nde d\u00fczenlenen konferans, \u0130srail ve M\u0131s\u0131r'\u0131n T\u00fcrkiye'ye meydan okuyan a\u00e7\u0131klamalar\u0131na sahne oldu. \r\n,B\u00fcy\u00fck al\u00e7akl\u0131k! 3 \u00fclkeden T\u00fcrkiye'ye askeri m\u00fcdahale tehdidi