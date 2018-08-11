Türkiye'ye karşı birleştiler!

Suriye'de ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc YPG\/PKK ile Be\u015f\u015far Esed rejimi aras\u0131ndaki askeri i\u015f birli\u011fi kapsam\u0131nda yakla\u015f\u0131k bin 300 YPG\/PKK'l\u0131 ter\u00f6rist, rejimin muhaliflere kar\u015f\u0131 olas\u0131 operasyonlar\u0131na destek i\u00e7in Halep'e ge\u00e7ti. ,Suriye'de, \u00fclkenin kuzeybat\u0131s\u0131ndaki Lazkiye iline ba\u011fl\u0131 T\u00fcrkmenda\u011f\u0131'n\u0131n tamam\u0131n\u0131 ele ge\u00e7irmek isteyen Be\u015far Esad rejimi ve destek\u00e7ileri, b\u00f6lgeye y\u00f6nelik yo\u011fun sald\u0131r\u0131lar ba\u015flatt\u0131. \u0130dlib'e sald\u0131r\u0131 haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131 yapan Esed ve destek\u00e7ilerinin, d\u00fcn ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi sald\u0131r\u0131larda 25 ki\u015fi can vermi\u015fti.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye ile ABD aras\u0131nda YPG\/PKK'n\u0131n M\u00fcnbi\u00e7'ten \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6ren mutabakat\u0131n ard\u0131ndan, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc YPG\/PKK'n\u0131n rejim ile yak\u0131nla\u015fmas\u0131 ise devam ediyor.\r\n\r\n,Daha \u00f6nce temaslar\u0131n\u0131 g\u00fc\u00e7lendiren taraflar, g\u00f6r\u00fc\u015fmelerinde askeri ortakl\u0131k, \u00f6rg\u00fct i\u015fgalindeki alanlar\u0131n ekonomik \u00f6zerkli\u011fi, entegrasyonu ve T\u00fcrkiye\u2019ye kar\u015f\u0131 i\u015f birli\u011fi konular\u0131n\u0131 ele alm\u0131\u015flard\u0131.\r\n\r\n,AA'n\u0131n rejim kontrol\u00fcndeki Halep kentindeki yerel kaynaklardan elde etti\u011fi bilgiye g\u00f6re, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc rejim g\u00fc\u00e7leri ve destek\u00e7ilerinin Halep'in bat\u0131 k\u0131rsal\u0131 ve \u0130dlib b\u00f6lgelerine olas\u0131 bir operasyonuna destek olmak i\u00e7in ilk defa harekete ge\u00e7ti.\r\n\r\n,\u00d6rg\u00fct, askeri muhaliflere kar\u015f\u0131 olas\u0131 operasyonlara kat\u0131lmak i\u00e7in son iki haftada rejimin kontrol\u00fcndeki Halep'e yakla\u015f\u0131k bin 300 ter\u00f6risti yollad\u0131. Bu kapsamda en son 100 ki\u015filik konvoy bug\u00fcn sabah saatlerinde M\u00fcnbi\u00e7 \u00fczerinden Halep'e vard\u0131.\r\n\r\n,Ter\u00f6ristler, rejim g\u00fc\u00e7lerine destek veren \u0130ran destekli yabanc\u0131 ter\u00f6rist gruplarla birlikte Halep'in bat\u0131 k\u0131rsal\u0131nda muhaliflerin kontrol\u00fcndeki Hayyan, Anadan, Hureytan, Ureyme ve Maarat el-Atik ile Daret \u0130zze b\u00f6lgelerine ba\u015flataca\u011f\u0131 operasyona kat\u0131lacak.\r\n\r\n,B\u00f6ylece Zeytin Dal\u0131 Harekat\u0131 kapsam\u0131nda Halep'in kuzeybat\u0131s\u0131nda yer alan Afrin il\u00e7esini kaybeden YPG\/PKK, il\u00e7enin s\u0131n\u0131rlar\u0131na yeniden yerle\u015fmeyi planl\u0131yor.\r\n\r\n,Rejim ve YPG\/PKK'l\u0131 ter\u00f6ristler, ge\u00e7en ay sonunda ba\u015fkent \u015eam'da \u00f6rg\u00fct\u00fcn i\u015fgalindeki alanlar\u0131n y\u00f6netimine dair detaylar\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,AA'n\u0131n harita \u00f6l\u00e7\u00fcmlerine g\u00f6re, Esed rejimi Suriye topraklar\u0131n\u0131n yakla\u015f\u0131k 59'unu kontrol ederken ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc YPG\/PKK ise \u00fclkenin yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 27,7'sini i\u015fgal ediyor.,Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc YPG\/PKK'ya yak\u0131n internet siteleri daha \u00f6nceki d\u00f6nemlerde \u00f6rg\u00fct\u00fcn, rejimin \u0130dlib ve Halep'teki muhaliflere kar\u015f\u0131 d\u00fczenleyece\u011fi operasyonlara kat\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ne s\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,AA, 16 Temmuz'daki haberinde rejim ve ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn temaslar\u0131n\u0131n artt\u0131\u011f\u0131n\u0131, \u00f6rg\u00fct\u00fcn i\u015fgalindeki baraj ve baz\u0131 enerji sahalar\u0131n\u0131n i\u015fletmesinin rejime devri i\u00e7in anla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu.\r\n,B\u00f6ylece ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc, rejimin muhaliflere sald\u0131r\u0131lar\u0131na destek vererek rejim ve Rusya ile iyi ili\u015fkilerini g\u00fc\u00e7lendirmeyi planl\u0131yor.\r\n\r\n,Daha sonraki g\u00fcnlerde de rejim ve \u00f6rg\u00fct aras\u0131nda ili\u015fkiler g\u00fc\u00e7lenmeye ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n