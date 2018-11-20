Türkiye'ye küstah tehdit!

ABD Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Eric Pahon, Kongre ile T\u00fcrkiye'ye Rus S-400 f\u00fcze savunma sistemine alternatif olarak ne sunabileceklerini g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcklerini s\u00f6yledi. ,Pahon ayr\u0131ca, "S-400 sat\u0131n al\u0131nmas\u0131 bir\u00e7ok sonucu beraberinde getirebilir" diyerek haddini a\u015fan ifadelerde bulundu.,Rus haber ajans\u0131 Sputnik'e \u00f6zel a\u00e7\u0131klamalarda bulunan Eric Pahon, "Kongre'ye 9 Kas\u0131m'da T\u00fcrkiye'yle i\u015fbirli\u011fine ili\u015fkin raporumuzu teslim ettik. Raporda T\u00fcrkiye ile ili\u015fkilerimize her y\u00f6n\u00fcyle bak\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fi belirtiliyor. ,T\u00fcrkiye ile S-400'e alternatifler konusunda diplomatik g\u00f6r\u00fc\u015fmeler yap\u0131yoruz. Kongre ile S-400'e alternatif bulmalar\u0131 i\u00e7in yard\u0131m ediyoruz" dedi.,"T\u00dcRK\u0130YE'YE HATIRLATTIK, \u0130K\u0130L\u0130 \u0130L\u0130\u015eK\u0130LER \u0130\u00c7\u0130N C\u0130DD\u0130 SONU\u00c7LARI OLUR",Pahon, T\u00fcrkiye'ye Rus savunma sistemlerinin sat\u0131n almas\u0131n\u0131n ikili ili\u015fkiler i\u00e7in ciddi sonu\u00e7lar\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatt\u0131klar\u0131n\u0131 da vurgulad\u0131 ve "S-400 sat\u0131n al\u0131nmas\u0131 bir\u00e7ok sonucu beraberinde getirebilir" dedi.,ABD, S-400 sat\u0131n al\u0131rsa T\u00fcrkiye'ye F-35'leri teslim etmeyeceklerini belirtmi\u015fti.