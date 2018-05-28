Türkiye'ye küstah tehdit

\u0130srailli akademisyen ve analist Cohen, Yahudi lobisini i\u015faret ederek dolar\/TL paritesinde ya\u015fanan dalgalanmayla ilgili T\u00fcrkiye'ye tehdit savurdu. ,Bar-Ilan \u00dcniversitesi \u00d6\u011fretim \u00dcyesi ve Begin-Sadat Strateji Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Merkezi analisti Cohen, sosyal payla\u015f\u0131m sitesi Twitter'da Arap\u00e7a "T\u00fcrk Liras\u0131na Yard\u0131m Edin" ba\u015fl\u0131\u011f\u0131yla a\u00e7\u0131lan hashtagle yapt\u0131\u011f\u0131 de\u011ferlendirmede, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131 hedef alarak, "Ey H\u00fcsran Erdo\u011fan!" ifadesini kulland\u0131.,T\u00fcrkiye'nin \u0130srail B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Eitan Naeh'in \u00fclkesine d\u00f6nmek i\u00e7in gitti\u011fi havaliman\u0131nda hakarete u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ileri s\u00fcren Cohen, "T\u00fcrk liras\u0131 T\u00fcrkiye tarihinde en d\u00fc\u015f\u00fck seviyesine indi." dedi.,Ayn\u0131 zamanda \u0130srail h\u00fck\u00fcmetine dan\u0131\u015fmanl\u0131k yapan Cohen, Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'a y\u00f6nelik, "D\u00fcnya servetinin yar\u0131s\u0131 sadece Yahudi bir aileye ait ve bu ailenin \u0130srail'in en b\u00fcy\u00fck destek\u00e7isi oldu\u011funu bilmiyor musun? Peki ya di\u011fer Yahudi zenginlere ne dersin?" ifadesini kulland\u0131.,T\u00fcrkiye ekonomisini Yahudi lobisiyle tehdit eden Cohen, payla\u015f\u0131m\u0131nda T\u00fcrk liras\u0131ndaki dalgalanmaya i\u015faret ederek, "Gelen daha k\u00f6t\u00fc!" ifadesine yer verdi.,Cohen'in Twitter'daki yorumuna Suudi Arabistan, Birle\u015fik Arap Emirlikleri ve M\u0131s\u0131r'dan takip\u00e7iler destek verirken, ba\u015fta Katar olmak \u00fczere di\u011fer Arap \u00fclkelerinden takip\u00e7iler tepki g\u00f6sterdi.