Türkiye'ye para transferi durdu!

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Şırnak’ta teröristlerin mühimmatı ele geçirildi
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İki ülke arasında imzalar telekonferans yöntemiyle atıldı
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Putin ve Esad Soçi’de bir araya geldi
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Aykut Kocaman'dan istifa açıklaması!
EKONOMİ
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İran'dan para transferi durdu
DÜNYA
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Danimarka 60 askerini Irak’tan çekiyor
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Manchester City, Guardiola'nın sözleşmesini uzattı
SPOR
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Efsanelerin favorisi Fenerbahçe Doğuş
SPOR
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Arsenal'den Ramazan mesajı
GÜNDEM
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine yarın İstanbul'da toplanıyorlar
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Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları devam ediyor
GÜNDEM
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hallaç pamuğu gibi attık
YAŞAM
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Pazar arabasıyla sokaklarda dolaşan bu kişiye dikkat
YAŞAM
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Mağaranın içi tamamen onlarla doluydu! Tespit edildiği gibi harekete geçildi
GÜNDEM
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CHP'li Okan Gaytancıoğlu ve Vecdi Gündoğu trafik kazası geçirdi
YAŞAM
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Durduğunu gören soru soruyor! Yok böyle tutku...
DÜNYA
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İsrail Hükümet Sözcüsü: Hapse atamazdık ya
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Tatlı Bela 8 Haziran’da vizyonda
YAŞAM
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Yeni nişanlanmıştı! Evlilik hazırlıkları yaparken...
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Çankırı'da korkunç kaza! 4 kardeş öldü
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Ramazan
Türkiye'ye para transferi durdu!
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ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesiyle İran'a ambargo kararı, İran ile iş yapan Türk şirketleri üzerinde etkisini göstermeye başladı.
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