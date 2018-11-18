Türkiye'ye resmen para aktı! 200 milyar dolar...

T\u00fcrkiye`ye 2002`den bu yana toplam 201,3 milyar dolarl\u0131k do\u011frudan yat\u0131r\u0131m gelirken 152,1 milyar dolarl\u0131k sermaye giri\u015fi ger\u00e7ekle\u015fti. \u00dclkeye bu d\u00f6nemde gelen sermayenin y\u00fczde 73,8`i Avrupa \u00fclkeleri kaynakl\u0131 oldu.,AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n Uluslararas\u0131 Do\u011frudan Yat\u0131r\u0131m verilerinden derledi\u011fi bilgilere g\u00f6re, 2002'den bu y\u0131l\u0131n a\u011fustos ay\u0131na kadar olan s\u00fcre\u00e7te T\u00fcrkiye'ye toplam 201,3 milyar dolarl\u0131k uluslararas\u0131 do\u011frudan yat\u0131r\u0131m giri\u015fi ger\u00e7ekle\u015fti.,\u00dclkeye bu d\u00f6nemde gelen uluslararas\u0131 do\u011frudan sermaye ise 152,1 milyar dolar seviyesinde oldu.,S\u00f6z konusu d\u00f6nemde, Avrupa \u00fclkeleri kaynakl\u0131 sermaye giri\u015fi, 112,3 milyar dolarla toplam i\u00e7inde y\u00fczde 73,8'lik oranla pastadan en b\u00fcy\u00fck pay\u0131 ald\u0131. Avrupa'y\u0131 y\u00fczde 17 ile Asya ve y\u00fczde 8,4 ile Amerika takip etti.,\r\n\r\nAvrupa \u00fclkeleri aras\u0131nda 2002-2018 d\u00f6neminde T\u00fcrkiye'ye en fazla sermaye giri\u015finin oldu\u011fu \u00fclke, 24,2 milyar dolarla Hollanda oldu. S\u00f6z konusu rakamlar Hollanda'n\u0131n \u00fclkeye giri\u015f yapan toplam do\u011frudan sermaye giri\u015fi i\u00e7indeki pay\u0131 y\u00fczde 15,9 oldu.,\r\n\r\nHollanda'y\u0131 11,5 milyar dolarl\u0131k sermayenin geldi\u011fi ABD takip etti. Avusturya ise yakla\u015f\u0131k 10,5 milyar dolarl\u0131k do\u011frudan sermaye giri\u015fiyle 3'\u00fcnc\u00fc s\u0131rada yer ald\u0131.,\r\n\r\nSekt\u00f6rlere g\u00f6re incelendi\u011finde, 2002-2018 d\u00f6neminde, hizmetler sekt\u00f6r\u00fcne yap\u0131lan yat\u0131r\u0131mlar\u0131n toplam do\u011frudan yat\u0131r\u0131mlar i\u00e7indeki oran\u0131 y\u00fczde 61,9 olarak kay\u0131tlarda yer ald\u0131. Bu sekt\u00f6r\u00fc, y\u00fczde 23,7 ile imalat ve y\u00fczde 11,8 ile enerji takip etti.,\r\n\r\nHizmetler sekt\u00f6r\u00fc i\u00e7inde do\u011frudan yat\u0131r\u0131m giri\u015finin en \u00e7ok oldu\u011fu alan y\u00fczde 34,2 ile finans ve sigorta oldu. En \u00e7ok yat\u0131r\u0131m alan di\u011fer sekt\u00f6rler ise y\u00fczde 8,3 ile telekom\u00fcnikasyon, y\u00fczde 6,1 ile toptan-perakende ticaret ve y\u00fczde 4,5 ile ula\u015ft\u0131rma-depolama olarak s\u0131raland\u0131.,\r\n\r\nUluslararas\u0131 Yat\u0131r\u0131mc\u0131lar Derne\u011fi (YASED) Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Ahmet Erdem, AA muhabirine konuya ili\u015fkin yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, T\u00fcrkiye'nin ba\u015fta Avrupa \u015firketleri olmak \u00fczere t\u00fcm uluslararas\u0131 do\u011frudan yat\u0131r\u0131mc\u0131lar i\u00e7in b\u00fcy\u00fck bir potansiyel ve b\u00f6lgeye giri\u015f i\u00e7in cazip f\u0131rsatlar sundu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye'ye gelen uluslararas\u0131 do\u011frudan yat\u0131r\u0131mlarda Avrupa \u00fclkelerinin "aslan pay\u0131n\u0131" olu\u015fturdu\u011funu vurgulayan Erdem, "Bu y\u0131l eyl\u00fcl ay\u0131 sonu itibar\u0131yla \u00fclkemize gelen do\u011frudan yat\u0131r\u0131mlar toplamda 8 milyar dolard\u0131r. Son 9 ayda gelen net do\u011frudan yat\u0131r\u0131mlar\u0131n i\u00e7inde Avrupa \u00fclkelerinin pay\u0131 ise yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 70'tir." dedi.,Erdem, d\u00fcnyada yat\u0131r\u0131mlar\u0131n y\u00f6n\u00fcn\u00fcn geli\u015fmi\u015f ekonomilerden T\u00fcrkiye'nin de i\u00e7inde yer ald\u0131\u011f\u0131 geli\u015fmekte olan ekonomilere do\u011fru kayd\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktararak \u015f\u00f6yle devam etti:,\r\n\r\n"T\u00fcrkiye\u2019nin, avantaj\u0131na i\u015fleyen k\u00fcresel uluslararas\u0131 do\u011frudan yat\u0131r\u0131m ak\u0131\u015flar\u0131ndaki bu trendi yakalamas\u0131 ve f\u0131rsat\u0131 de\u011ferlendirmesi \u00f6nem ta\u015f\u0131maktad\u0131r. Bu s\u00fcre\u00e7te \u00f6zellikle, T\u00fcrkiye'nin, AB\u2019ye tam \u00fcyelik ve k\u0131sa vadede G\u00fcmr\u00fck Birli\u011fi modernizasyon s\u00fcre\u00e7lerini kararl\u0131l\u0131kla s\u00fcrd\u00fcrmesi, s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir rekabet\u00e7ili\u011fi ve refah\u0131 i\u00e7in zaruridir. T\u00fcrkiye, ticaret ili\u015fkileri, d\u0131\u015f politika, ter\u00f6rle m\u00fccadele, g\u00f6\u00e7, b\u00f6lgesel istikrar ve kalk\u0131nma gibi pek \u00e7ok alanda AB'nin vazge\u00e7ilemez bir stratejik orta\u011f\u0131d\u0131r."\r\n\r\n,Erdem, T\u00fcrkiye'nin k\u00fcresel sermaye ak\u0131\u015flar\u0131ndan ald\u0131\u011f\u0131 pay\u0131n \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131llarda yat\u0131r\u0131mortam\u0131n\u0131n iyile\u015ftirilmesine y\u00f6nelik at\u0131lacak somut ad\u0131mlar, i\u015f yapma kolayl\u0131\u011f\u0131 ve yap\u0131sal reformlar alanlar\u0131ndaki ilerlemeye de ba\u011fl\u0131 olarak artaca\u011f\u0131n\u0131 dile getirerek "T\u00fcrkiye'ye do\u011frudan yat\u0131r\u0131myapan \u015firketlerin yat\u0131r\u0131m tercihlerine bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda enerji, \u00fcretim, e-ticaret, sa\u011fl\u0131k ve finansal hizmetler alanlar\u0131 \u00f6ne \u00e7\u0131kan sekt\u00f6rler olurken, son birka\u00e7 y\u0131ld\u0131r giri\u015fim sermayesi ve melekyat\u0131r\u0131mc\u0131 aktivitesinin y\u00fckseli\u015fi ile teknoloji, internet ve mo