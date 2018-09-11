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Türkiye Gazetesi

TUS sonuçları sorgula | ÖSYM TUS sonuçları açıklandı | TUS - STS sonuçları, 12 Ağustos 2018

TUS sonuçları sorgula | ÖSYM TUS sonuçları açıklandı | TUS - STS sonuçları, 12 Ağustos 2018
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TUS sonuçları açıklanmak üzere... 2018 TUS sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı ve STS sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. TUS sonuçları, istedikleri bir alanda uzman olmak isteyen doktorlar tarafından merakla bekleniyor. ÖSYM tarafından birçok merkezde gerçekleştirdi sınavın ardından merakla sorgulanan TUS sonuçları, 11 Eylül Salı günü vatandaşların erişimine açılacak. Peki, TUS sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte, konuyla ilgili bazı detaylar. İşte TUS sonuçları ve STS sonuçları için detaylar...

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