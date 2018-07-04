Tuvaletini yapmak istedi, başına gelmeyen kalmadı...

Olay, d\u00fcn saat 23.00 s\u0131ralar\u0131nda Selvilitepe Mahallesi Cephanelik Yolu mevkiinde meydana geldi. ,Birlikte alkol ald\u0131\u011f\u0131 iddia edilen 4 arkada\u015ftan Yunus Akyol, tuvaletini yapmak i\u00e7in gitti\u011fi yol kenar\u0131nda dengesini kaybedip, yakla\u015f\u0131k 200 metrelik yama\u00e7tan yuvarland\u0131.\r\n\r\n,Akyol'un arkada\u015flar\u0131 durumu polis, itfaiye ve sa\u011fl\u0131k ekiplerine bildirdi. ,\u0130hbar \u00fczerine gelen itfaiye ekipleri, yakla\u015f\u0131k 1 saatlik \u00e7al\u0131\u015fmayla Akyol'u d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc yerden sedyeye alarak \u00e7\u0131kard\u0131. ,Yunus Akyol, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kald\u0131rd\u0131. ,Tedaviye al\u0131nan Akyol'un sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu belirtildi.,.