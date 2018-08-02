Tuvalette yatıp kalkıyordu, şimdi Ferrari'si var!

\u015eu anda 63 ya\u015f\u0131nda olan H\u00fcseyin \u00d6zer, Tokat'ta do\u011fmu\u015f b\u00fcy\u00fcm\u00fc\u015f. Ancak travmalarla dolu, \u00e7ok zor bir \u00e7ocukluk ge\u00e7irmi\u015f. ,Daha \u00e7ok k\u00fc\u00e7\u00fckken annesi ve babas\u0131 ayr\u0131l\u0131yor ve onu istemiyorlar. ,O da bir a\u011fan\u0131n yan\u0131na veriliyor. Hayat\u0131 boyunca hi\u00e7 okula gitmeyen H\u00fcseyin \u00d6zer, ke\u00e7i g\u00fcderken kendi deyi\u015fiyle '\u00c7oban Celal emmi'den okuma yazmay\u0131 \u00f6\u011freniyor. De\u011fnekle ta\u015fa topra\u011fa yaz\u0131 yazarak kendini geli\u015ftiriyor.\r\n\r\n\r\n,Bu arada H\u00fcseyin \u00d6zer'in ailesinden yedi\u011fi darbelerin de ard\u0131 arkas\u0131 kesilmiyor. \u00d6z abisi, anne taraf\u0131ndan kalan tarlalara ortak olmamas\u0131 i\u00e7in zehirli incir vererek onu \u00f6ld\u00fcrmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. ,Ancak amac\u0131na ula\u015fam\u0131yor. O g\u00fcn\u00fc \u015f\u00f6yle anlat\u0131yor \u00d6zer: "Bir g\u00fcn zehirli inciri a\u011fz\u0131ma att\u0131m ama bir \u015fey engel oldu ve hemen t\u00fck\u00fcrd\u00fcm. \u00c7ocuklara anlatt\u0131\u011f\u0131mda bana boh\u00e7alar\u0131n\u0131 a\u00e7m\u0131\u015flard\u0131 ve ne g\u00fczel bir yemek yemi\u015ftim bilemezsiniz. Yani, zehir yedi\u011fim g\u00fcn en mutlu g\u00fcn\u00fcmd\u00fc."\r\n\r\n,Sonra annesi bilet alarak H\u00fcseyin'i Ankara'ya g\u00f6nderiyor. Ama\u00e7, H\u00fcseyin'in orada para kazan\u0131p onu evlatl\u0131ktan reddeden babas\u0131n\u0131 vurmak i\u00e7in silah alabilmesi. ,Bu s\u0131rada 11 ya\u015f\u0131nda k\u00fc\u00e7\u00fcc\u00fck bir \u00e7ocuk H\u00fcseyin. Kimse daha \u00e7ocuk diye ona i\u015f vermiyor. O da \u00e7akmak ta\u015f\u0131, benzin satarak g\u00fcnde 75 kuru\u015f kazanabiliyor. ,Kalacak yeri de yok. S\u0131hh\u0131ye'de bir umumi tuvalette kal\u0131yor. Orada yat\u0131p kalk\u0131yor. "O tuvalet benim i\u00e7in \u00e7ok g\u00fczeldi, \u00e7\u00fcnk\u00fc yatacak yerimdi. Minnettar\u0131m ben o tuvalete." diye anlat\u0131yor o g\u00fcnleri. Kazand\u0131\u011f\u0131 parayla ise k\u00f6fte ekmek bile alam\u0131yor. Bir ci\u011ferciyle anla\u015f\u0131yor. G\u00fcnde 75 kuru\u015fa bir \u00f6\u011f\u00fcn ci\u011fer yiyerek karn\u0131n\u0131 doyuruyor.\r\n\r\n,\r\nAncak H\u00fcseyin \u00d6zer, Ankara'da biriktirdi\u011fi parayla babas\u0131n\u0131 vurmak i\u00e7in silah almak yerine \u0130stanbul'a gelmeyi tercih ediyor. Meyhanelerde komilik yap\u0131yor bir s\u00fcre. Burada biriktirdi\u011fi parayla ise ancak bir k\u00f6m\u00fcrl\u00fck kiralayabiliyor. Ancak H\u00fcseyin'e g\u00f6re bu k\u00f6m\u00fcrl\u00fck onun hayat\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftiriyor, \u00e7\u00fcnk\u00fc hayat\u0131n\u0131n en \u00f6nemli kararlar\u0131n\u0131 burada veriyor. Mesela burada emekli bir albaydan \u0130ngilizce dersi almaya karar veriyor ve Londra yolculu\u011fu da b\u00f6yle ba\u015fl\u0131yor.\r\n\r\n,Askerli\u011fini yapt\u0131ktan sonra bir yolunu bulup kendi deyimiyle "talebelerin aras\u0131na kar\u0131\u015f\u0131p" Londra'ya geliyor. Burada bir kebap\u00e7\u0131da i\u015f buluyor. Kebap\u00e7\u0131n\u0131n bodrumunda kal\u0131yor. "Alafranga tuvalette nas\u0131l y\u0131kan\u0131l\u0131rsa \u00f6yle y\u0131kand\u0131m" diyor H\u00fcseyin \u00d6zer o g\u00fcnlerden bahsederken.\r\n\r\n,D\u00f6rt sene sonra ilk lokantas\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131yor. Be\u015f kuru\u015f paras\u0131 yok ama bir arkada\u015f\u0131 ona g\u00fcvenip onun i\u00e7in i\u015fe paray\u0131 koyuyor. H\u00fcseyin \u00d6zer de onu hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131na u\u011fratm\u0131yor. Sonra daha eleman olarak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 bir lokantay\u0131 daha sat\u0131n al\u0131yor. Bu s\u0131rada hara\u00e7 mafyas\u0131ndan \u00e7ok \u00e7ekiyor, \u00e7ok zorluklar ya\u015f\u0131yor ancak bu onun ba\u015far\u0131l\u0131 olmas\u0131n\u0131 engelleyemiyor.\r\n,H\u00fcseyin \u00d6zer, "kaliteli T\u00fcrk yemekleri"yle \u00f6zde\u015fle\u015fen, \u00f6n\u00fcnde uzun s\u0131ralar olu\u015fan Londra'daki Sofra restoranlar\u0131n\u0131n sahibi. S\u0131rf kraliyet ailesi buraya geliyor diye kur\u015fun ge\u00e7irmez camlara sahip, Madonna gibi d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc y\u0131ld\u0131zlar\u0131n u\u011frak noktas\u0131, Buckingham Saray\u0131'n\u0131n kap\u0131 kom\u015fusu olan bir restoran zincirinden bahsediyoruz. \u015eehrin en sayg\u0131n restoranlar\u0131ndan birinin sahibi olan, \u00fcniversitelerde \u00f6\u011frencilere restoran i\u015fletmecili\u011fi ve giri\u015fimcili\u011fi dersleri veren, bir\u00e7ok \u015fef yeti\u015ftiren H\u00fcseyin \u00d6zer'in 37 milyon poundluk bir serveti oldu\u011fu s\u00f6yleniyor. Yani bir aralar ailesinin istemedi\u011fi, \u00f6z abisinin \u00f6ld\u00fcrme planlar\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131, tuvaletlerde kalan, k\u00f6m\u00fcrl\u00fcklerde ya\u015fayan H\u00fcseyin \u00d6zer \u015fu an Ferrari'ye biniyor, her g\u00fcn y\u00fczlerce insan\u0131 doyuruyor.\r\n\r\n,Ancak H\u00fcseyin \u00d6zer, ne kadar zor bir \u00e7ocukluk ge\u00e7irdi\u011fini ve k\u00f6klerini de unutmam\u0131\u015f. \u00d6z abisinin onu u\u011fruna \u00f6ld\u00fcrmek istedi\u011fi arsay\u0131 satarak ihtiya\u00e7 sahibi \u00e7ocuklar\u0131 okutmak \u00fczere \u00d6zer F