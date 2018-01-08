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Tuvaletteki esrarengiz olayın aslı bakın ne çıktı!
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Konya'da dün atıl durumdaki binada domuz bağıyla bağlanmış hâlde bir kişi bulunmuştu, olayın aslı herkesi şoke etti.
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