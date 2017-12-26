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Tuzla'daki kokunun kaynağı görüntülendi!
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İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir çok vatandaşı hastanelik eden kaçak kimyasal atığın atıldığı alan günün aydınlanmasıyla görüntülendi.
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