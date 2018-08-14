TV'de büyük kıyım başladı ! 8 dizinin birden fişi çekilecek

TV'de b\u00fcy\u00fck k\u0131y\u0131m ba\u015flad\u0131...,Televizyon ekranlar\u0131nda yeni bir k\u0131y\u0131m ba\u015fl\u0131yor. Posta gazetesi yazar\u0131 Mesut Yar, eyl\u00fcl ay\u0131nda ba\u015flayacak 8 yeni dizinin bir ay i\u00e7inde yay\u0131ndan kalkaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti. h\r\n,T\u00fcrkiye'de son d\u00f6nemde yay\u0131na giren dizilerin \u00f6mr\u00fc pek uzun olmuyor. Reyting pastas\u0131ndan yeterli pay\u0131 alamayan bir\u00e7ok dizi, iddial\u0131 oyuncu kadrosu ve senaryosuna kar\u015f\u0131n yay\u0131n hayat\u0131na erkenden veda ediyor. Yeni sezonda 1 ay i\u00e7inde tam 8 dizi birden \u00e7\u00f6p olacak, yay\u0131ndan kald\u0131r\u0131lacak. Bu s\u00f6zler ve iddialar Posta gazetesi tv ele\u015ftirmeni Mesut Yar'a ait. Yeni sezon hakk\u0131nda \u00e7arp\u0131c\u0131 a\u00e7\u0131klamalar yapan Yar, yeni sezon ekrana gelmeye haz\u0131rlanan ve yaz sonunda ekrana gelen dizilerin akibeti hakk\u0131nda \u00f6nemli yorumlar yapt\u0131.\r\n\r\n,Star TV\u2019de seviyeli bir magazin program\u0131na ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 m\u00fcjdeleyen Mesut Yar, farkl\u0131 bir programla sabah ku\u015fa\u011f\u0131nda izleyicilerin kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kmaya haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Televizyon ve dizi d\u00fcnyas\u0131nda merak edilen sorular\u0131n\u0131 yan\u0131tlayan Mesut Yar, televizyon d\u00fcnyas\u0131nda yeni sezonun daha ilk aylar\u0131nda dizi k\u0131y\u0131m\u0131 ya\u015fanaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor.\r\n\r\n,Mesut Yar'\u0131n en \u00f6nemli ve dikkatleri \u00fczerine \u00e7eken iddial\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131 ise \u015fu s\u00f6zler oldu; \u201cEyl\u00fcl\u2019de ba\u015flay\u0131p Ekim\u2019de bitecek 8 dizi sayar\u0131m\u201d . Fakat Yar, hangi 8 dizinin ekrana veda edece\u011fini a\u00e7\u0131klamad\u0131. Televizyon kanallar\u0131n\u0131n ve yap\u0131mc\u0131lar\u0131n kendisini \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131\u011f\u0131na de\u011finen Yar, bu sezon dizilerin bu kadar \u00e7ok olmayaca\u011f\u0131n\u0131 tahmin etti\u011fini ancak yan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\n,Mesut Yar, hangi dizilerin devam edece\u011fine y\u00f6nelik ise \u015fu ifadeleri kulland\u0131: \u201cArt\u0131k kafa i\u015f, star diye bir \u015fey kalmad\u0131, isimsiz de olabilir. T\u00fcrk izleyicisini hafife almamas\u0131 laz\u0131m. Birbirinin kopyas\u0131 dizilerle ben yol al\u0131r\u0131m devri kapand\u0131. ,Yeni bir \u015fey vaat eden devam edecek.\u201d T\u00fcrkiye\u2019de televizyonculuk ad\u0131na yap\u0131lmas\u0131 gerekenin i\u00e7erikleri y\u00fckseltmek oldu\u011funu anlatan Mesut Yar, \u201cGeldi\u011fimiz noktada dizilerin bir hayli ak\u0131\u015flar\u0131 i\u015fgal edece\u011fi bir sene ya\u015fayaca\u011f\u0131z. Dizi sava\u015flar\u0131 ya\u015fanacak, ama ekonomik durum dolay\u0131s\u0131yla art\u0131k kimse o eskisi gibi astronomik i\u015fler yapamayacak\u201d dedi. ,Yaz\u0131n ba\u015f\u0131nda bir\u00e7ok yaz dizisinin ekranlara gelmesi ve saman alevi gibi sadece 2 3 b\u00f6l\u00fcm sonra kald\u0131r\u0131lmas\u0131 Mesut Yar'\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131n\u0131 destekler nitelikte oldu., Peki hangi diziler ekran maceras\u0131na son verecek onu da ilerleyen g\u00fcnlerde g\u00f6rece\u011fiz. \r\n\r\n,Fi\u015fleri \u00e7ekildi! 8 dizi final yap\u0131yor.