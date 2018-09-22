Twitter'dan korkutan açıklama!

Twitter, sosyal a\u011fda yanl\u0131\u015f ki\u015filere gizli mesajlar g\u00f6nderebilen vir\u00fcs tespit etti.,Twitter'dan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, vir\u00fcs\u00fcn \u00f6zellikle direkt mesajlar\u0131 ya da korunmal\u0131 twitleri etkiledi\u011fi ifade edildi. ,Kullan\u0131c\u0131lar ve Twitter \u00fczerinden m\u00fc\u015fteri hizmeti sunan i\u015fletmeler aras\u0131ndaki direkt mesajlar\u0131 etkileyen ve May\u0131s 2017'de ba\u015flayan vir\u00fcs sorununun, 10 Eyl\u00fcl'de ortadan kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi.,A\u00e7\u0131klamada vir\u00fcsten 335 milyon kullan\u0131c\u0131n\u0131n y\u00fczde birinden az\u0131n\u0131n etkilendi\u011fi kaydedildi.,Twitter'dan kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131 korkutan bir a\u00e7\u0131klama geldi.,Ayr\u0131ca bir y\u0131l\u0131 a\u015fk\u0131nd\u0131r kullan\u0131c\u0131lar\u0131n \u00f6zel mesajlar\u0131n\u0131n \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc taraflara s\u0131zd\u0131r\u0131l\u0131yor olabilece\u011fi bildirildi.