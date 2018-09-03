Twitter'dan yeni bir özellik daha!

Twitter CEO'su Jack Dorsey, att\u0131\u011f\u0131 bir tweette Twitter'a yeni bir \u00f6zellik gelece\u011finin m\u00fcjdesini verdi! \u00c7ok yak\u0131nda Twitter kullan\u0131c\u0131lar\u0131 kimlerin online oldu\u011funu g\u00f6rebilecek.,Facebook ve Instagram'dan sonra, \u015fimdi de Twitter'a kimlerin online oldu\u011funu g\u00f6rebilme \u00f6zelli\u011fi geliyor. ,D\u00fcnyan\u0131n en \u00e7ok kullan\u0131lan sosyal medya sitelerinden olan Twitter, yeni g\u00fcncellemeler ve \u00f6zellikler ile kullan\u0131c\u0131lar\u0131na yeni deneyimler sunmaya devam ediyor.,Twitter CEO'su Jack Dorsey yapt\u0131\u011f\u0131 bir a\u00e7\u0131klamada, mikroblog platformunun yak\u0131nda ilgi \u00e7ekici g\u00fcncellemeler alaca\u011f\u0131n\u0131n haberini verdi.,Sarah Haider: "Twitter'a kullan\u0131c\u0131lar\u0131n ho\u015funa gidecek yeni \u00f6zellikler katmak istedik. Biz buradaki sohbet ortam\u0131n\u0131 daha fazla hissettirmek i\u00e7in baz\u0131 kaba \u00f6zellikler ile oynuyoruz.,Bunlardan birisi online durumunuzun g\u00f6r\u00fcn\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ve di\u011feri de at\u0131lan tweetlerin daha kolay okunma \u00f6zelli\u011fi. Fikirlerimiz hala deneme a\u015famas\u0131nda." s\u00f6zlerine yer verdi. ,Twitter, bu yeni \u00f6zellikleri s\u0131n\u0131rl\u0131 say\u0131daki kullan\u0131c\u0131lar\u0131n hizmetine sundu. ,Hen\u00fcz bu testin raporlar\u0131 sonu\u00e7land\u0131r\u0131lm\u0131\u015f de\u011fil ve ayr\u0131ca \u015firketin bu \u00f6zellikleri t\u00fcm kullan\u0131c\u0131lar\u0131n hizmetine sunup sunmayaca\u011f\u0131 kesinlik kazanm\u0131\u015f de\u011fil. (Donan\u0131m Haber)