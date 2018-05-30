Uber: Türkiye'ye sonuna kadar bağlıyız

Ba\u015fbakan Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n talimat\u0131yla taksicilerle gerilim ya\u015fayan Uber'i de kapsayan d\u00fczenleme sonras\u0131 \u015firketten a\u00e7\u0131klama geldi. \r\n,Taksici esnaf\u0131n tepkilerinin hedefinde olan Uber ile ilgili Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m d\u00fczenleme yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu. Konuya ili\u015fkin Uber'den yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada "Uzun vadeli sad\u0131k bir i\u015f orta\u011f\u0131 olarak T\u00fcrkiye\u2019ye sonuna kadar ba\u011fl\u0131y\u0131z" denildi.\r\n,Uber'den yap\u0131lan a\u00e7\u0131klama \u015f\u00f6yle: "T\u00fcrkiye'deki \u015fehirlerin ula\u015f\u0131m se\u00e7eneklerini geli\u015ftirmek amac\u0131yla t\u00fcm ilgili yerel payda\u015flarla i\u015f birli\u011fi i\u00e7inde \u00e7al\u0131\u015fmak istiyoruz ve uzun vadeli sad\u0131k bir i\u015f orta\u011f\u0131 olarak T\u00fcrkiye'ye sonuna kadar ba\u011fl\u0131y\u0131z."\r\n,\u00d6te yandan sosyal medyadan duruma tepki g\u00f6steren vatanda\u015flar, taksicilerle ya\u015fad\u0131klar\u0131 problemi dile getirerek, hizmet kalitesinin d\u00fczeltilmesi ve taksilerin s\u0131k\u0131 denetim alt\u0131na al\u0131nmas\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu.,Baz\u0131 taksicilerin yolculara kar\u015f\u0131 tutumundan \u015fikayet\u00e7i olan y\u00fcz binlerce vatanda\u015f, Uber ve benzeri uygulamalar\u0131 tercih ediyor. Taksi esnaf\u0131 ise korsan oldu\u011fu gerek\u00e7esiyle bu uygulamalara kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131k\u0131yor.