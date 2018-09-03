Üç günde akciğerleri temizlemenin yolu!

1,5 bardak suya 2 limonun suyunu s\u0131k\u0131n ve kahvalt\u0131dan \u00f6nce i\u00e7in.\r\n\r\n,\u00d6\u011fle yeme\u011finden \u00f6nce ayn\u0131 miktarlarda greyfurt ve havu\u00e7 suyu t\u00fcketin.\r\n\r\n, Greyfurt ve havu\u00e7 suyu solunum sistemini d\u00fczenler ve kan\u0131 alkalize eder.\r\n\r\n,Ak\u015fam yatmadan \u00f6nce ise yine 2 bardak yabanmersini suyu t\u00fcketip \u00f6yle uyuyun.\r\n\r\n,Bu y\u00f6ntemi denerken baz\u0131 yiyeceklere ihtiya\u00e7 duyacaks\u0131n\u0131z...,Bu program\u0131 uygulayaca\u011f\u0131n\u0131z 3 g\u00fcn boyunca bitki \u00e7aylar\u0131 i\u00e7meye, ci\u011ferlerinizi a\u00e7acak sporlar yapmaya ve okaliptus gibi do\u011fal ya\u011flar ile nefes a\u00e7\u0131c\u0131 k\u00fcrler uygulamaya da \u00f6zen g\u00f6sterin.\r\n\r\n,Yemek s\u0131ras\u0131nda 2 bardak potasyum deposu yabanmersini tercih edin.,Limon, greyfurt, havu\u00e7 ve yaban mersini akci\u011ferleri temizleyen en \u00f6nemli besinlerden. \u0130\u015fte 3 g\u00fcnde akci\u011ferlerinizi katrandan ar\u0131nd\u0131racak y\u00f6ntem...,Sigara, \u00e7evre kirlili\u011fi, spor yapmamak ve daha pek \u00e7ok \u015fey ci\u011ferlerimizi olumsuz etkiliyor. \u0130\u015fte akci\u011ferleri 3 g\u00fcnde temizleme y\u00f6ntemi...\r\n,Akci\u011ferleri temizleyen 3 g\u00fcnl\u00fck programa ba\u015flamadan \u00f6nce 2 g\u00fcn \u00f6nceden sigaray\u0131 b\u0131rakman\u0131z gerekiyor. Bu sayede v\u00fccudunuz zehirden ar\u0131nmak i\u00e7in haz\u0131r hale gelecek. Sigaray\u0131 2 g\u00fcn \u00f6nce b\u0131rak\u0131p spor yaparak ve bitki \u00e7ay\u0131 i\u00e7erek v\u00fccudunuzu haz\u0131rlay\u0131n.\r\n\r\n